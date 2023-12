Reconnaissance de mérite: Dr Louis-Marc Sognon célèbre les vertus d’un agriculteur d’Aklampa

Vues : 8

L’agriculture est un facteur essentiel de croissance économique d’une nation. C’est conscient de cet enjeu de développement que le leader Docteur Louis-Marc Sognon s’est rendu à Aklampa, dans la commune de Glazoué pour explorer l’espace vivrier du cultivateur exceptionnel Djodjindé Cocou Janvier qui à travers ses cultures, a illuminé la campagne agricole 2023-2024. Sur une superficie de plus de 110 hectares emblavées, le magnat de l’agriculture d’Aklampa, avec des outils rudimentaires (houes, dabas, coupe-coupe…), a réalisé des exploits monumentaux, prouvant que la passion et la persévérance cultivent le succès. Cela se remarque par son véritable patchwork agricole, couvrant 25 hectares de coton, 42 hectares de soja, 02 hectares d’arachide, 26 hectares de maïs, 02 hectares d’haricot, 02 hectares de riz, 07 hectares de pois d’angole, 1,5 hectare de manioc et 2,5 hectares d’igname.

Son engagement envers l’agriculture locale va bien au-delà de la simple production alimentaire. C’est un hommage vibrant à la ténacité des agriculteurs béninois, à leur connexion profonde avec la terre et à leur contribution essentielle à la sécurité alimentaire. Les fruits de son travail se répandent dans les communautés, nourrissant les foyers et renforçant le tissu agricole de la région.

Le monde, et de surcroit le Bénin, a besoin d’un talent comme celui de Djodjindé Cocou Janvier, qui par sa passion, peut amener les organisations nationales et internationales ou institutions à soutenir et adopter une politique de réduction de la faim et de la malnutrition à travers le développement de l’agriculture. Les prouesses de Djodjindé Cocou Janvier, non seulement en termes de diversité culturale mais aussi de quantité, soulignent la nécessité de soutenir et de mettre en lumière les agriculteurs dévoués qui façonnent le paysage agricole. La campagne agricole 2023-2024 restera dans les annales, marquée par le travail acharné de ce cultivateur exemplaire. Alors que les journaux relatent souvent les défis, les réussites comme celle de Djodjindé Cocou Janvier méritent tout autant l’attention.

C’est une célébration de la fierté agricole béninoise, un éloge à la persévérance qui prend racine dans les champs d’Aklampa et rayonne bien au-delà.

Reconnaissant cet exploit du l’agriculteur, le Leader Dr Louis-Marc Sognon a félicité pour ces efforts de maintenir plus haut la marque agricole ancestrale et l’a encouragé à poursuivre ses œuvres.