Vernissage à la résidence de l’Union européenne: Les œuvres de Sonia Djedatin et Dominique Zinkpè exposées

La Délégation de l’Union européenne au Bénin a procédé le 30 novembre 2023 au vernissage de l’exposition de deux talentueux artistes béninois : Sonia Djedatin, artiste-peintre et Dominique Zinkpè, artiste-plasticien, sculpteur. La cérémonie s’est déroulée à la résidence de l’Ambassadrice de l’Union européenne au Bénin, Sylvia Hartleif.

Du 30 novembre 2023 au 28 février 2024, la résidence de l’Union européenne à Cotonou sera ouverte aux férus de l’art plastique qui viendront découvrir et contempler les tableaux artistiques de Sonia Djedatin et Dominique Zinkpè. Cette exposition qui està sa dixième édition, entre dans le cadre de la promotion de la culture et la contribution del’Union européenne dans l’accompagnement des artistes béninois pour le rayonnement de leurs arts. Dans son intervention, Sylvia Hartleif, Ambassadrice de l’Union européenne au Bénin a laissé entendre que depuis son arrivée au Bénin, elle a été impressionnée par la richesse de la création artistique, notamment dans la peinture et les arts plastiques. « Il est évident que le Bénin est un pays qui peut être fier de ses artistes», s’est-elle réjouie. Au cours de cette exposition à la résidence de l’Union européenne, plus d’une trentaine d’œuvres ont été présentées au public. Les œuvres de Sonia Djedatin expriment, selon elle, son intérêt profond pour la condition de la femme africaine et pour sa culture ancestrale spirituelle. Les peintures de Sonia sont majoritairement nourries de son vécu, de ses rencontres humaines et artistiques mais aussi des cultures africaines traditionnelles où la femme occupe une place centrale. Lors de l’exposition, elle a exprimé sa reconnaissance à l’Union européenne pour l’initiative. Quant à l’artiste sculpteur Dominique Zinkpè, ses peintures explorent des sentiers tortueux où les personnages, à mi-chemin entre l’être humain et l’animal, évoquent des jeux de pouvoir, de mascarade ou de sexe. En ce qui concerne ses sculptures exposées à la résidence, elles sont tantôt issues de la toile de jute enroulée et tantôt naissent de petites figurines en bois.

L’exposition peut être visitée tous les mercredis de 15h00 à 17h00, jusqu’au 28 février 2024, sur rendez-vous pris au moins un jour à l’avance.