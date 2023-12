Avis favorable de Patrice Talon pour l’audit de la liste électorale: « C’est une marque de transparence », affirme Wilfried Houngbédji

Vues : 4

Le parti de l’opposition ‘’Les Démocrates’’ a plaidé et obtenu, lundi 27 novembre 2023, l’audit de la liste électorale pour les élections de 2026. Le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji a expliqué, lors de sa rencontre avec la presse le vendredi dernier, cette réponse favorable du président Patrice Talon. Selon le porte-parole du gouvernement, l’exécutif n’a pas de crainte à avoir puisque, ce n’est pas la première fois que la liste sera auditée. A l’entendre, pour les législatives de 2023, l’ANIP (Agence nationale d’identification des personnes) avait associé tous les partis politiques engagés dans la compétition pour faire un audit de la liste. « Le gouvernement est très confiant. C’est une marque de transparence que l’on pouvait donner quand le Chef de l’Etat leur a dit ‘’OK’’ pour l’audit », a martelé Wilfried Houngbédji. Il indique par ailleurs que, le chef de l’Etat a rassuré lors des échanges du non implication du gouvernement dans le processus. « Le gouvernement ne s’en mêle pas ; c’est à eux de choisir leurs experts. Ils peuvent venir de n’importe où ; ils peuvent être béninois ou étrangers pourvu que ce ne soit pas ; comme le dit le Chef de l’Etat, fait sur une base fantaisiste. S’ils n’ont pas les ressources pour les payer, le gouvernement paie pour eux », a dit le porte-parole. A le croire, le chef de l’Etat va apprécier les travaux quand ils seront achevés, parce qu’il veut aussi une liste irréprochable. « S’ils font un audit et qu’il y a des choses qui doivent être corrigées par exemple ou qui doivent être améliorées, on va apprécier les conclusions ensemble. Puisqu’une fois qu’ils auront fini, ils vont présenter les conclusions de l’audit au chef de l’Etat et à partir de ce moment-là, l’appréciation qui doit être faite sera faite. Et s’il y a des actions à mener, cela sera fait, parce que nous voulons tous avoir une liste irréprochable à tout point de vue. C’est pour cela, le chef de l’Etat même dit quand vous aurez fini on peut afficher la liste 6 mois avant, pour que toutes les corrections possibles soient faites, que chacun soit rattaché au Bureau de vote idéal pour lui. Je crois que quand on a entendu le président Patrice Talon, on a en principe aucun doute à se faire sur sa bonne foi, sa disposition d’esprit à voir les choses se passer et aboutir à un résultat qui satisfasse tout le monde », a laissé entendre Wilfried Houngbédji. Selon lui, il n’y a plus de doute à se faire sur la fiabilité d’une liste électorale au Bénin. « On a maintenant un mécanisme structurel permanent en place qui fait que l’état civil est mieux tenu, l’état civil est plus crédible, il est plus transparent puisqu’on a fait un recensement de masse de la population… », dit-il.

