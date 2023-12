Sensibilisation sur les violences basées sur le genre: Le RASALAO-BÉNIN à l’assaut des étudiants, et autres corps de métier de l’artisanat

Vues : 27

Le Réseau d’Actions sur les Armes Légères en Afrique de l’Ouest (RASALAO-BÉNIN) continue dans la même lancée en ce qui concerne la dynamique pour la mobilisation contre l’usage abusif des armes et les violences basées sur le genre. Après la pose des affiches sur les différents sites universitaires du secteur public et privé le mardi 28 et mercredi 29 Novembre 2023, les responsables de la section béninoise de RASALAO-BÉNIN concrétisent ce jeudi 30 Novembre 2023, un atelier de sensibilisation axé sur les différents rôles que les différentes catégories de genre peuvent jouer dans le cadre du problème de la prolifération et l’utilisation abusive des armes. Des réflexions qui doivent aboutir à la recherche de solutions efficaces et réalistes pour un changement de comportement. L’espace “Ubuutu” et l’esplanade de l’Assemblée nationale ont servi de cadre à cet atelier de sensibilisation qui n’est rien d’autre qu’une causerie débats à ciel ouvert de nature à attirer l’attention de tous sur le phénomène qui prend peu à peu des allures inquiétantes. Une innovation de RASALAO-BÉNIN visant à rompre avec les vieilles pratiques pour des approches d’actualités conduisant aux résultats escomptés. D’où le bien fondé du message introductif de madame la présidente Pascaline AHOUANGNIMON, lequel circonscrit le périmètre d’intervention en mettant en exergue les violences sexistes, socioéconomiques, verbales, domestiques et dans les relations intimes sans oublier celles occasionnées par la circulation incontrôlée et l’utilisation abusive des armes légères. Les participants ont été entretenus sur les causes des violences, les types de violence, les nouvelles formes de violence et les moyens de lutte. Mais avant, une définition claire et nette de qu’est la violence basée sur le genre a été faite pour permettre à l’auditoire de mieux cerner les contours du thème de l’atelier de sensibilisation. Un exercice assuré par Élie TOUDONOU, enseignant spécialiste de la thématique VBG et armes légères et de petit calibre. A l’espace “Ubuntu” comme sur l’esplanade de l’Assemblée nationale, c’était le comble de satisfaction. La prise de parole libre pour des compléments et les pertinentes réponses apportées par madame la présidente, Pascaline AHOUANGNIMON et le staff technique de coordination ont été le comble de satisfaction des participants ciblés et de circonstance, lesquels voudraient que de ses genres de rencontre se concrétisent pour repousser loin les barrières de la frontière de l’ignorance.

F.K