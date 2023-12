Promotion de l’entrepreneuriat et de l’emploi des jeunes: Après Toffo et Tori-Bossito, le projet JSC pose ses valises à Ouidah

Vues : 4



A l’instar des communes de Toffo et de Tori-Bossito, la commune de Ouidah accueillera à son tour la phase I du projet Jeunes Sans Chômage (JSC) pour la formation gratuite de 1000 jeunes. Le lancement de cet ambitieux projet coordonné par le jeune dynamique Simplice Gbezon aura lieu le jeudi 7 décembre prochain dans la maison COPAO à Ouidah.

Le projet jeunes sans chômage est une vision du Coordonnateur national Simplice Gbezon qui envisage d’outiller les élèves, les artisans, les entrepreneurs déscolarisés ou non en connaissances manuelles et pratiques dans les domaines de l’élevage et de la fabrication des savons solides ou liquides dans les 77 communes du Bénin. L’objectif de ces diverses formations gratuitement offertes aux jeunes est de les rendre financièrement autonomes et indépendants. N’a-t-on pas coutume de dire que la jeunesse est le fer de lance de toute société ? A plus forte raison, cette jeunesse bien formée est plus que jamais aguerrie face aux enjeux de l’avenir. Tout comme le Chef de l’Etat qui promeut la formation professionnelle à travers les lycées techniques et agricoles, Simplice Gbezon croit que l’avenir de la jeunesse se trouve dans les formations pratiques.

Signalons que les inscriptions sont ouvertes et se poursuivent auprès des correspondants du projet JSC à Ouidah jusqu’à la date de lancement. Vous pouvez toujours contacter les numéros 68 612 599 ; 60 524 005 pour vous inscrire. L’autre innovation avec le projet JSC-Bénin est qu’il ne laisse pas partir ses meilleurs bénéficiaires les bras ballant. Il les dote d’un kit de pratique, de quoi démarrer son business aussitôt à la fin de la formation.

Fidèle KENOU