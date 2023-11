Anniversaire de naissance de l’ancien président de la République: Le président Soglo fête ses 92 ans ce jour: Talon le félicite

Vues : 7

Ce mercredi 29 novembre 2023, le président Nicéphore Dieudonné Soglo souffle une bougie de plus, Il célèbre son 92ème anniversaire de naissance. Il faut dire qu’à l’occasion de la célébration l’année dernière de ses 91 ans, l’ancien Chef d’Etat avait reçu les hommages des personnalités de diverses sensibilités politiques, des amis et membres de sa famille au cours d’une cérémonie fort simple organisée à son domicile. Il a même offert un dîner à ses parents, amis et proches. A ce dîner, les participants n’ont pas manqué de lui présenter leurs vœux d’anniversaire selon l’usage. Un recueillement avait été organisé devant l’urne contenant les cendres de la dépouille de sa regrettée épouse, Rosine Vieyra Soglo au domicile familial à Cotonou. Cette année, l’ancien président envisage marquer d’une pierre angulaire la grâce que Dieu lui a accordée de jouir de merveilleux jours. Nicéphore Soglo pense notamment aux pauvres, aux affligés et surtout à la nation toute entière qu’il porte dans son cœur en ces moments difficiles où la vie est une équation à plusieurs inconnus. Hier, le Chef de l’Etat, Patrice Talon l’a reçu à son domicile privé où il lui a souhaité un très joyeux anniversaire et le félicite. La rédaction de l’Evénement Précis se joint à la nation béninoise pour souhaiter un joyeux anniversaire au patriarche ainsi qu’une robuste santé.