Lutte contre l’incivisme: Le Président Talon échange avec la hiérarchie policière et les préfets du grand Nokoué

Vues : 4

Le président Patrice Talon a rencontré lundi 27 Novembre, la hiérarchie policière ainsi que les préfets des départements de l’Atlantique, du Littoral et de l’Ouémé pour une séance de travail. L’objectif de la séance est de prendre des dispositions pour lutter contre l’incivisme routier notamment dans les communes du Grand Nokoué. Au cours des échanges, le chef de l’Etat a noté que l’aménagement des grandes villes ne saurait s’accommoder des nuisances qui s’observent un peu partout dans le pays. Dès lors, les différents types de nuisances, qu’elles soient sonores ou environnementales, doivent être réprimées avec la dernière rigueur. Pour ce faire, le chef de l’Etat a décidé d’échanger avec la police république qui travaille depuis quelques années à redorer son blason. «Les grandes communes comme Parakou, doivent exactement être alignées sur ce que nous allons faire dans le Grand Nokoué. Nous allons très vite ajuster les textes existants. Ces choses-là, nous avons mis du temps à y arriver parce qu’il fallait d’abord redorer le blason de la police républicaine», a laissé entendre Patrice Talon qui a décerné un satisfécit à la police pour tous les efforts qu’elle déploie en vue d’assurer la sécurité des paisibles populations. Ces efforts, a révélé Patrice Talon, font de la police républicaine, une unité respectée qui suscite admiration au-delà des frontières béninoises. « Au Bénin aujourd’hui, c’est un acquis et c’est l’occasion de vous féliciter.

Quand on parle du Bénin, c’est un autre commentaire, un autre regard que ce pays n’est plus un pays d’Afrique comme les autres. C’est extraordinaire. Tout n’est parfait. Nul ne l’est d’ailleurs. La Police Républicaine au Bénin sera responsable de tout dans nos localités. C’est encore le seul corps en qui nous avons confiance. Vous faites bien les choses et le revers de la médaille est qu’on va vous charger de tout désormais », a confié Patrice Talon. La rencontre a été appréciée par l’ensemble des participants qui ont marqué leur disponibilité pleine et entière pour la mission. Signalons qu’il est envisagé dans les tout prochains jours, l’intensification des contrôles routiers en vue de réduire le degré d’incivisme des usagers de la route.

Etaient également présent à cette rencontre le ministre du Cadre de vie, José Tonato, le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, Alassane Séïdou ainsi que le ministre de la Décentralisation, Raphaël Akotègnon.