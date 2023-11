Lauréat du Grand prix africain de la paix et de la cohésion sociale: L’Empereur Owo-Lobè hisse le flambeau de la culture béninoise à l’international

Vues : 13

Le prestigieux prix africain de développement (PADEV) a été décerné à l’Empereur mondial des ‘’Ogbonis’’, Adam Abibou dit Owo-Lobè dans la catégorie ‘’Grand prix africain de la paix et de la cohésion sociale’’. Il a reçu la distinction de ce prix qui est sa 18è édition lors d’une cérémonie tenue dans son 3è palais, le samedi 25 novembre 2023.

Ce que vous devriez savoir : L’Empereur mondial des ‘’Ogbonis’’, Adam Abibou dit Owo-Lobè honore le palais mondial des ‘’Ogbonis’’ en décrochant le prestigieux Grand prix africain de la paix et de la cohésion sociale. Sur 500 nominés et parmi les 80 lauréats, l’Empereur Owo-Lobè s’est fait remarquer dans sa catégorie à travers ses efforts qui visent à promouvoir la paix et la stabilité en Afrique. Selon la Fondation 225, initiatrice de ce prix, il est désormais une icône du maintien et de la restauration de la paix au Bénin, en Afrique et dans le monde. La cérémonie d’attribution dudit prix s’est tenue en présence des autorités politico-administratives, des délégations venues de Kigali, du Burkina-Faso, de la Côte-D’Ivoire, de la fraternité des ‘’Ogbonis’’ du Nigeria, du Togo, de Savè etc. En effet, le prix africain de développement (PADEV) entend promouvoir et honorer les acteurs clés et les bâtisseurs du développement de l’Afrique et ce, en s’appuyant sur les valeurs du travail, du mérite et de l’excellence. Au nombre des récipiendaires de cette édition 2023, figure l’Empereur mondial des ‘’Ogbonis’’, qui depuis son palais fait rayonner sa réputation de brave travailleur de la paix dans le continent à travers sa fraternité qui compte 24. 101 566 membres dont 6. 102 400 béninois.

Photo d’ensemble de l’Empereur avec la délégation de la Fondation

Entre les lignes : Immense joie et fierté pour Owo-Lobè d’être le lauréat du prix africain de développement. « Je suis très fier et content parce que j’ai gagné ce que Dieu m’a donné. Depuis mon enfance, je lutte toujours pour la paix », a-t-il dit. Selon ses explications, c’est la paix et le pouvoir de la paix de son cœur qui a fait sortir son empire des Onigboni. « On ne mange pas dans la guerre. C’est la patience qui anime la paix. Ce n’est pas la haine, la jalousie ni mentalité rétrogradée », a-t-il souligné avant d’inviter les africains à promouvoir la paix. « Je ne suis pas étonné. Il fait un travail remarquable », a fait savoir le président de la Fondation 225, Koffi Kouadio, avant de poursuivre : « si nous multiplions le nombre des Owo-Lobè, je ne dis pas que nous allons mettre fin aux guerres et perturbations, mais à 90%, nous pouvons atteindre la paix ». Représentant le président de l’Assemblée nationale, Bahou Michel a exprimé toutes ses considérations à l’Empereur Owo-Lobé. « Nous avons de valeur au Bénin et en recevant ce prix, nous avons quelqu’un qui porte l’étendard du Bénin très loin », note-t-il tout en félicitant le lauréat. Profitant de l’occasion, Owo-Lobè a adressé ses félicitations au président Patrice Talon et son gouvernement et a réitéré ses vœux de santé, de paix et de longévité. Par ailleurs, il a nommé Ambassadeur itinérant des Ogbonis et œil de l’empereur en Côte-d’Ivoire, Coffi Kouadio et Amadou Sidibé, Ambassadeur des Ogbonis et œil de l’empereur au Burkina-Faso.

A. T.