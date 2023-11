Déclarations de Gernot Rohr après Lesotho-Bénin : Voici ce qu’en pensent des Béninois

Vues : 8

Le sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr

Après le match Lesotho-Bénin (0-0), le sélectionneur national Gernot Rohr, en conférence de presse n’a pas caché son amertume sur le “manque d’union sacrée” autour de la sélection nationale. Face aux médias, il dit ne pas comprendre l’incapacité de ses joueurs à trouver le fond des filets adversaires. Selon lui, ce match qui était à la portée de son équipe, devrait se terminer par une victoire, surtout que ses joueurs l’ont mieux maîtrisé que leur rencontre avec l’Afrique du Sud. Dans la recherche des raisons qui sont à l’origine de l’inefficacité de l’attaque béninoise, il a alors évoqué la thèse de la spiritualité. Et d’après lui, des Béninois tapis dans l’ombre joueraient les matchs de façon mystique contre sa bande.

Ils sont plusieurs Béninois, reporters sportifs comme passionnés du football à réagir à cette déclaration du technicien Franco-Allemand.

Venance Agodokpessi, journaliste sportif, Ortb/radio : «C’est une boutade à ne pas prendre au sérieux»

«Je pense que c’est une boutade que le sélectionneur a lancé et pour moi ce ne sont pas des propos à prendre au sérieux. C’est vrai que le Bénin n’a pas gagné son match face au Lesotho. C’est vrai qu’on attend toujours une première victoire sous l’ère Rohr.Mais je pense qu’il ne faut pas balayer d’un revers de la main tout ce qui a été fait. Le jeu développé par les Guépards face au Lesotho donne un peu d’espoir par rapport à l’avenir. Le sélectionneur lui-même l’a reconnu. Il y a eu un manque de réalisme et d’efficacité et c’est des aspects sur lesquels il faut continuer à travailler. Petit à petit le travail doit se poursuivre et nous parviendrons aux résultats escomptés.»

Bienvenu Azoma, Directeur de Publication Beninfootball.com : «Les commentaires qu’il a entendus depuis son arrivée ont sans doute motivé sa déclaration»

«Je pense que le sélectionneur a dit cela surtout pour rigoler même si il y pense vraiment. Quand toutes vos entreprises pour réussir un projet n’aboutissent pas, à un moment donné vous êtes exposé au doute. Dans le doute, la superstition fait surface et même les plus fervents croyant commencent à réfléchir sérieusement aux aspects externes qui peuvent bloquer. Gernot savait qu’il venait dans un pays très spirituel et les commentaires qu’il a entendus depuis son arrivée ont sans doute motivé sa déclaration. Si nos autorités ont à un moment donné fait appel à des spiritualistes pour avoir des victoires, sûrement ces derniers sont peut-être déçus du respect des engagements pris par nos autorités. Il faudra les ramener autour d’une table et discuter. Mais si on a jamais eu à leur faire appel, qu’on ignore alors cet aspect».

Hubert Dossou-Yovo, passionné du football : «Ce sont les propos d’un homme qui n’en peut plus face à une série de contre-performances de son équipe»

«La déclaration du sélectionneur national de football du Bénin Gernot Rohr est diversement appréciée par le public sportif béninois et c’est tout à fait normal car elle vient tel un couteau enfoncé dans la plaie selon certains mais pour d’autres c’est logique la question de gris-gris qu’a évoquée Gernot Rohr. Je pense en toute humilité et honnêteté que ce sont les propos d’un homme qui n’en peut plus face à une série de contre-performances de son effectif, je le comprends. On pourrait lire à travers cette déclaration le début d’un désespoir par rapport aux attentes du sélectionneur lui-même en prenant cette équipe. Le football est un sport et s’inscrit dans un contexte socio culturel et cultuel lié à chaque patrie, nous ne devons donc pas balayer du revers de main ce qui est évoqué. Que les dirigeants prennent au sérieux sa déclaration car un vieux assis voit plus loin que plusieurs jeunes debout, dit-on.»

Serge Hinnou, Journaliste sportif à Radio Planète : «Gernot a soulevé un point qui doit interpeller chacun de nous»

«Pour moi, certains ont déformé les propos du sélectionneur Gernot ROHR…Il a bien dit: « Je crois qu’il y a des gens au pays qui font des gris-gris, il va falloir se renseigner, est-ce que on peut trouver quelqu’un pour nous enlever cette poisse ». À ce niveau, l’entraîneur fait savoir si on peut trouver quelqu’un pour leur laver cette malchance de ne pas trouver le chemin des filets malgré les efforts fournis… Je crois que nous sommes un pays de vaudou et on se vante même de ça… Peut-être que c’est le fait de le dire à une conférence de presse après match qui n’est pas le contexte propice…. Si dans le futur nos sélections commencent par se perfectionner, certains vont dire que c’est grâce à nos gris gris… Gernot a également soulevé un point qui doit interpeller chacun de nous…Nous savons tous, le niveau de nos joueurs, mais chose étonnante, quand un joueur porte une fois le maillot de la sélection, ce dernier ne performe plus…c’est tout simplement la descente aux enfers avec les blessures… Je crois que Rudy avait déjà évoqué ce problème concernant ses propres performances en sélection. Les anciens joueurs de la sélection qui ont joué maudissent également l’équipe en disant qu’on les a écartés de tout…J’invite alors la fédération et le ministère ainsi que les anciens à une entente pour le rayonnement de nos sélections nationales.»

Sènankpon Pérez Lekotan, Directeur Général de Benin Sport : « On ne peut pas justifier son incapacité de façon si banale »

« C’est un canular ! Depuis quand le Bénin autorise un sélectionneur-employé à raconter de telles conneries ? Il nous coûte des dizaines de millions par mois. L’équipe nationale n’a pas été capable de gagner un seul match. Maintenant, il trouve que c’est la faute aux gens qui font gris-gris. C’est être un rigolo de parler de ces choses en tant qu’un technicien. Si le sélectionneur national pense qu’il y a des gens au pays qui font gris-gris, je pense qu’il vaut mieux le libérer. Il n’en peut plus. Normalement après un tel discours, il devrait démissionner s’il est un vieux doté de la sagesse. On ne peut pas justifier son incapacité de façon si banale. Un aveu d’impuissance. C’est une histoire d’un paralytique qui veut entonner un chant de guerre quand tu mets Soukou au banc alors que tu mets Jodel Dossou qui n’a pas disputé 100 minutes en club depuis le début de la saison. Le mec depuis le dernier rassemblement en sélection ne figure même pas sur les feuilles de match de Sochaux en national. 13 matchs sans victoire, les clignotants virent au rouge sous Gernot Rohr qui doit savoir qu’il est sur de la braise. Depuis son intronisation à la tête des Guépards, Gernot Rohr peine à insuffler la dynamique gagnante tant attendue par les béninois. Une spirale négative qui passe très mal dans le pays de Stéphane Sessegnon. Ce Monsieur est un comédien et n’a jamais été pour moi un sélectionneur de haut niveau».

Réalisation Anselme HOUENOUKPO