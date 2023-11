Renforcement en droit bancaire: Le CIFAF de Me Jacques Migan réunit plusieurs hommes de droit à Lomé

Vues : 8

Le Centre International de Formation des Avocats Francophones (CIFAF) du bâtonnier Jacques Migan organise depuis le lundi 20 novembre 2023 à Lomé, un séminaire de formation en droit bancaire continue à l’endroit des praticiens de droit de l’espace UEMOA. Ce séminaire intervient dans le cadre de la commémoration du 50ème anniversaire de la création de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD).

Photo d’ensemble après le lancement officiel de la formation

Qu’est-ce qui est important : Ils sont 150 acteurs du monde judiciaire (magistrats, notaires, huissiers de justice, avocats, cadres de la banque) qui prennent part en présentiel et près de 1 000 avocats des autres barreaux de l’espace UEMOA en distanciel, à ce séminaire de formation du CIFAF. Avec l’appui de la BOAD qui commémore son 50ème anniversaire de création et le concours du Barreau du Togo et des Barreaux de l’UEMOA, ce séminaire va, durant trois jours, outiller les participants en droit bancaire.

Quel est l’objectif de ce séminaire : Le but est d’accompagner les Institutions régionales et internationales de financement des projets de développement en Afrique par le renforcement des aptitudes et de la pratique des juristes de cet espace géographique dans l’exercice de leur ministère en matière de droit bancaire. Ce d’autant plus que l’intégration économique et le développement régional ne peuvent se concevoir sans l’apport du droit. Autrement dit, sans l’intervention des professionnels du droit. Aussi, l’organisation de ce séminaire répond aux principes et directives relatifs à la formation continue des acteurs du monde judiciaire. Ces principes prescrivent, la nécessité d’une spécialisation de ces acteurs dans certaines branches du droit sous l’effet de l’évolution constante des normes juridiques à l’époque contemporaine. Dans son allocution, le Directeur du CIFAF, Me Jacques Migan a fait comprendre que la concrétisation des financements accordés aux Etats pour des projets structurants et de développement ne peut se faire sans la contribution des praticiens du droit qui conseillent et assistent les Etats et les entreprises. Cette formation dit-il, pour « donner un contenu réel à l’économie de ces différents pays, de manière à en faire un marché unifié et mieux inséré dans l’économie mondiale ». Me Migan a adressé ses remerciements à la Banque Ouest Africaine de Développement et à son Président Serge Ekue, qui depuis plusieurs années soutient fidèlement le CIFAF dans son développement et à l’organisation de la présente session. Il a également exprimé ses remerciements au Bâtonnier du Barreau du Togo, Maître Claude Folly Adama et aux Bâtonniers de l’espace UEMOA qui ont facilité la tenue effective de cette session.

Par ailleurs : Mesurant les enjeux, le CIFAF et les Barreaux de l’espace UEMOA ont sollicité des experts africains de l’espace UEMOA de haut niveau pour partager leur expérience et leur savoir sur des thématiques fort intéressantes déclinées sous plusieurs modules tels que : « l’intégration et développement en Afrique de l’Ouest : l’expérience de la BOAD ; la formation et l’exécution du contrat bancaire ; le contentieux du contrat bancaire ». D’autres modules portant sur les innovations de l’OHADA dans la saisie immobilière et la gestion de dette publique sont également abordés, savoir : « La procédure de la saisie immobilière dégagée d’incidents, les incidents de la saisie immobilière, les voies de recours (les innovations de l’OHADA), le cadre juridique et institutionnel de gestion de la dette publique, le rôle du juriste dans la gestion de la dette extérieure et les aspects opérationnels d’une émission d’Euro-obligations ». Il est à noter que le CIFAF avait déjà tenir à la BOAD les 14 et 15 juillet 2014 cette même formation à l’endroit des spécialistes de droit.

Alban TCHALLA