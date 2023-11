Mise en œuvre du PADSBEE: Les postes de Comè et Athiémé achevés, Adambi satisfait

Vues : 2

Le Projet d’Accès Durable et Sécurisé du Bénin à l’Energie Electrique (PADSBEE) est presque achevé dans le Mono-Couffo. Ce mardi 21 novembre 2023, une délégation conduite par le ministre de l’énergie, de l’eau et des mines, SamouAdambi, est allée constater l’avancement des travaux sur le site du poste de transformation de l’énergie électrique à Athiémé etàComè, dans le département du Mono.

Que retenir du poste de Athiémé :Le poste d’Athiémé est un poste stratégique qui permettra de contribuer au renforcement du réseau d’énergie électrique du pays en alimentant les localités environnantes et d’assurer l’indépendance électrique du Bénin. Les travaux de ce site confiés à Vinci Energies ont démarré en mai 2022 pour un délai contractuel de 24 mois. Sur le chantier, de façon globale, les travaux de construction sont pratiquement achevés et il ne reste que la connexion avec Maria-Gléta et Nangbéto. Selon OxéfaniaDegbé, ingénieur de travaux à Vinvi Energies, le poste de Athiémé a été réalisé avec un montant de plus 15milliards 799 millions de FCFA. Il se spécifie par sa capacité de transformation de 161kV en 63kV et de 63kV en 20kV. Il est constitué des cinq travées départs de 161kV, d’un jeu de barre double de 161kV, des bâtiments de commande et bien d’autres équipements techniques. « Contractuellement, ce projet est fait pour durer 24 mois, mais nous avons le challenge de le finir en 16 mois », a-t-elle fait savoir.

Que retenir du site de Comè : Le poste de transformation électrique de Comè est une filiale de celui de Athiémè pour fournir l’énergie électrique dans les départements du Mono-Couffo. Selon les explications de Corinne Ehou, ingénieur de conception en énergie électrique, le poste 63/20kV de Comè sera alimenté par le poste d’Athiémé et permettra de servir les populations de Comè et celles environnantes et d’assurer l’indépendance énergétique vis-à-vis du Togo. Ce poste est composé de deux travées transformateur 63/20kV – 31,5 mVA, d’un jeu de barres 63kV double, de deux travées 63kV, des travées 20kV extérieures et des cellules 20kV. Le poste est doté aussi d’un nouveau système de télécommunication et de deux bâtiments de commande. «Le poste de Comè est évalué à 4.930.034.405 FCFA. L’avancement physique des travaux est à 100%. Le projet est prévu selon un délai contractuel de 20 mois et prend fin en Javier 2024. Mais nous avons fait diligence d’achever les travaux déjà en novembre 2023. Il ne reste que la mise sous-tension prévue pour la fin du mois de novembre », a fait savoir la technicienne.

Ce qu’en dit le ministre :Face à cet exploit de Vinci Energies, le ministre a confié toute sa satisfaction de voir sur les rails le PADSBEE,projet majeurqui va définitivement propulser le Bénin sur la rampe de l’industrialisation.« Tous les travaux sont pratiquement terminés et cela a été une grande joie pour moi. Il ne reste que la connexion avec Maria-Gléta et Nangbéto. Le poste de Athiémé est un poste essentiel parce qu’il libère le Bénin et nous rend autonome dans la source d’alimentation des départements du Mono et du Couffo », a laissé entendre le ministre Adambi. Dans ses propos, il a indiqué que les départements du Mono et du Couffo sont libérés et ont désormais la possibilité d’avoir de l’énergie électrique soit du Togo ou directement via Maria-gléta. « La zone la plus indépendante aujourd’hui c’est le Mono-Couffo », dit-il en drainant un tapis rouge à Vinci Energies Bénin pour la diligence dont il a fait preuve pour achever dans un court délai les travaux et aussi pour avoir formé des béninois. « Tout est fait, c’est la distribution qui reste pour pouvoir jouir des efforts fournis », a-t-il martelé.

Par ailleurs : La délégation ministérielle a profité de l’occasion pour procéder à la distribution de kits scolaires au profit des élèves des localités impactées. A l’EPP GoudondeAthiémé, le ministre SamouAdambi a apporté de la joie au cœur de plusieurs élèves. Un geste qui a émerveillé les populations qui ont d’ailleurs souhaité que l’école soit dotée d’énergie électrique ainsi que dans tous les ménages.

A. A