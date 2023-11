Dévoilement des œuvres d’art au CESE à Paris: Talon salue la création artistique de Thierry Houssou

Vues : 6

(Abimbola fier de la reconnaissance des talents des artistes béninois)

Prise de vue du ministre Abimbola, de Thierry Houssou et autres avec le président Talon à Paris

Ce que vous devriez savoir : La cérémonie de dévoilement d’œuvre de l’artiste béninois Thierry Houssou réalisée au Conseil économique, social et environnemental (CESE) de France, a réuni à Paris la semaine écoulée, un parterre de personnalités de la chaîne de l’économie créative et ceux du monde politique. Le président de la République, Patrice Talon était également de la partie, accompagné de son ministre du Tourisme de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola.

Qu’est-ce qu’il dit : De même que le chef de l’État qui a dit toute sa fierté de voir déporter les talents au-delà des frontières et de l’écho positif que le CESE a apporté ainsi à la dynamique de révélation des talents en cours au Bénin, le ministre Abimbola a salué cette création artistique béninoise. Dans son intervention, le Ministre du tourisme, de la culture et des arts a rappelé qu’en septembre 2021, l’idée d’une exposition de la création artistique du Bénin avait fait son chemin à Paris. La soif du Bénin de restitution de biens culturels a toujours rimé avec celle de la présence des œuvres de ses artistes dans les lieux où on célèbre la création artistique. Pour lui, la célébration des arts du Bénin en dehors du pays constitue une reconnaissance des talents de nos artistes et du travail entrepris pour structurer le secteur, le professionnaliser afin d’en faire, un levier du développement. Cet exploit de Thierry Houssou conforte donc, ajoute-t-il, la dynamique de soutien aux vocations et talents artistiques et la dynamique du Bénin de se positionner comme une plateforme du marché de l’art, mieux, un lieu de référence pour les professionnels de la culture et du patrimoine, des collectionneurs, conservateurs de musées. « Bravo Thierry ! Bravo ! Vous nous donnez de la fierté, de l’émotion. Le Bénin regorge de talents. La création aujourd’hui, ce n’est pas ce qui manque chez nous (…) Quand on m’a dit que vous (CESE) avez choisi de faire réaliser cette œuvre ici au Conseil économique, social et environnemental par un Béninois, j’ai dit alors : vous nous aidez à compléter notre dynamique de révélation de nos artistes parce que certains sont déjà connus. D’autres sont connus ailleurs mais pas au Bénin », a laissé entendre le chef de l’État, Patrice Talon.

Que retenir de l’œuvre dévoilée et de son réalisateur : L’œuvre dévoilée au CESE de France est une production exceptionnelle de Thierry Houssou. Elle a une résonance à la fois moderne et classique, conceptuelle et directe, avec des éléments installés qui en structurent et en prolongent le discours. Un discours qui aborde la question des ouvriers, marginalisés et rendus invisibles par les grandes industries pour lesquelles ils travaillent pourtant. Son réalisateur, Thierry Houssou est quant à lui, une figure émergente des arts plastiques au Bénin. Né au Bénin et formé aux arts Rijksakademie aux Pays-Bas, il produit un art visuel et conceptuel basé sur les médias alternatifs tout en y intégrant les arts appliqués issus des traditions créatives d’Abomey. Il a exposé à travers le monde, du Brésil au Japon en passant par Amsterdam, Paris et Cotonou. Il a fait partie de l’exposition diptyque organisée à Cotonou « Art du Bénin, de la restitution à la révélation », dans son volet contemporain. Si ses œuvres sont présentes dans les galeries, en individuel ou en collectif, elles font également partie des collections privées.

Que retenir de l’œuvre dévoilée et de son réalisateur : L’œuvre dévoilée au CESE de France est une production exceptionnelle de Thierry Houssou. Elle a une résonance à la fois moderne et classique, conceptuelle et directe, avec des éléments installés qui en structurent et en prolongent le discours. Un discours qui aborde la question des ouvriers, marginalisés et rendus invisibles par les grandes industries pour lesquelles ils travaillent pourtant. Son réalisateur, Thierry Houssou est quant à lui, une figure émergente des arts plastiques au Bénin. Né au Bénin et formé aux arts Rijksakademie aux Pays-Bas, il produit un art visuel et conceptuel basé sur les médias alternatifs tout en y intégrant les arts appliqués issus des traditions créatives d’Abomey. Il a exposé à travers le monde, du Brésil au Japon en passant par Amsterdam, Paris et Cotonou. Il a fait partie de l’exposition diptyque organisée à Cotonou « Art du Bénin, de la restitution à la révélation », dans son volet contemporain. Si ses œuvres sont présentes dans les galeries, en individuel ou en collectif, elles font également partie des collections privées.

A. T.