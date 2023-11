Emission ‘’Le Club de L’économiste’’: Des experts décortiquent la problématique de l’industrialisation du Bénin

Vues : 4

Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l’industrialisation, le journal L’Economiste du Bénin a tenu, à son siège le vendredi 17 novembre 2023, une émission spéciale de son Club de L’économiste. Au cours de cette émission, les invités Crépin Okouolou, Arsène Fado et Dr Coffi Dieudonné Assouvi ont exposé leurs analyses des forces et faiblesses à la volonté de l’industrialisation du Bénin.

« Marché et échelle : Déverrouiller l’industrialisation grâce au commerce intra-africain ». C’est le thème de l’émission ‘’Le Club de L’économiste’’ du vendredi dernier. Elle intervient dans le cadre de la journée mondiale de l’industrialisation célébrée le 20 novembre de chaque année par la communauté internationale notamment les pays africains. L’émission a réuni trois spécialistes dont le Directeur Général de la société industrielle SONIMEX SA, Crépin Okouolou, le Dr Coffi Dieudonné Assouvi de l’Université de Limoges en France et l’Expert industriel au sein du Département investissement de la CDC Bénin, Arsène Fado. Ces derniers ont évoqué des idées et tendances permettant à promouvoir le développement industriel inclusif et durable du Bénin. Même si selon ces experts, le Bénin a encore du chemin à faire pour son industrialisation, ils reconnaissent tout de même qu’il y a une volonté chez les autorités. Cette volonté a vu d’ailleurs la zone spéciale économique de Glo-Djigbé se concrétiser. Mais elle doit se renforcer et se poursuivre dans d’autres domaines. Selon eux, les acteurs économiques locaux doivent être aussi impliqués dans la chaîne de valorisation de cette industrialisation.

Pour le Directeur Général de la société industrielle SONIMEX SA, Crépin Okouolou, le Bénin est sur la bonne voie et mérite d’être encouragé. Abondant dans le même sens, Arsène Fado a énuméré les prouesses du Bénin et se dit être convaincu que des résultats probants seront obtenus dans les années à venir.

Par contre, Dr Coffi Dieudonné Assouvi a déploré qu’il constate un manque de volonté politique et éducative. « Les Africains ne sont pas encore prêts une véritable industrialisation pour l’accroissement de leur économie », regrette-t-il. Dans la poursuite de son développement, il souligne des difficultés liées à la disponibilité l’énergie électrique et d’infrastructures, à la non-actualisation des formations face aux exigences du marché, à la méthode et à l’organisation pour les industriels, à l’accès au financement etc.

Ces experts n’ont pas manqué de faire des propositions allant de la mise à disposition et en permanence de l’énergie électrique accessible à toutes les entreprises au même coût, d’attirer les investissements étrangers directs en réduisant les coûts d’importation liés à la documentation, aux autorisations, aux douanes, aux taxes, etc. Ils invitent les autorités à réduire ces coûts réglementaires afin de faciliter les transactions commerciales dans l’espace, de former les jeunes et lutter pour la bonne gouvernance.

Alban TCHALLA