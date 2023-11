Renforcement de l’unité nationale: Jacques Ayadji dévoile un “ambitieux programme” de Moele-Bénin

Vues : 1

Jacques Ayadji prononçant son allocution au lancement de la rentrée politique de Moele-Bénin

Soucieux du renforcement et de la consolidation de l’unité nationale, le parti le Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (Moele-Bénin) a mis en place le Programme de Renforcement de l’Unité Nationale (PRUN). A l’occasion de la rentrée politique du parti effectuée le samedi 18 novembre 2023 à Cotonou, Jacques Ayadji a dévoilé les grands axes de la vision de ce programme. Ce programme est conçu, selon Jacques Ayadji, à partir d’un diagnostic qui ne souffre d’aucun doute. Car, dit-il, « l’unité nationale se nourrit de paix, de cohésion et de tolérance ». « En phase, nous devons rester avec le peuple béninois pour forger, nourrir et consolider l’esprit national, base de tout développement », fait-il savoir. Saisissant l’occasion, le président de Moele-Bénin a appelé le coordonnateur national du PRUN, Raphaël Pierre Herman Azanmasso à mettre les bouchées doubles pour la concrétisation de ce projet phare au parti Moele-Bénin. Selon ses explications, le parti a déjà élaboré aussi le Projet de Renforcement de l’Unité Nationale par l’Agriculture (PRUNA). Il s’agit d’un projet qui vise le renforcement de l’unité nationale par l’agriculture, un secteur incontournable de l’économie béninoise. Jacques Ayadji a également lancé un appel au pragmatisme de la Directrice Nationale dudit projet, Marie-Laure Rabiatou Balogoun. « Je ne doute pas un seul instant que vous serez à la hauteur de cette mission qui participera de la crédibilité de notre parti Moele-Bénin et de son enracinement dans le peuple. Ce sera, avec notre travail fait d’actes cohérents et de propositions concrètes, notre manière de signer positivement l’engagement politique au Bénin », a-t-il exhorté. Précisons que cette rentrée a été l’occasion pour les militants de Moele-Bénin de réitérer leur engagement à construire le pays et à cultiver la tolérance pour les prochaines échéances électorales.

Alban TCHALLA