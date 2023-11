Initiatives de réunification des forces de l’opposition: Boni Yayi et les siens veulent rencontrer Paul Hounkpè

Vues : 1

« Le parti LD par la présente, sollicite auprès de vous, une demande d’audience à une date de votre convenance pour échanger sur les jalons à poser, pour une opposition solide et cohérente, capable de proposer des alternatives crédibles à la gouvernance actuelle». C’est en ces termes que les responsables du parti Les Démocrates (LD) ont exprimé, dans une correspondance en date du 10 novembre 2023, une demande d’audience adressée au Secrétaire Exécutif National de Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE), Paul Hounkpè. Le nouveau président des Démocrates, Boni Yayi, ex-chef de l’Etat du Bénin et les siens, ont rappelé dans ladite correspondance, le congrès ordinaire tenu par leur parti, les 14 et 15 octobre 2023 à Parakou. Un congrès, qui selon eux, a été un « moment significatif de consolidation et d’orientation stratégique dans la lutte pour la restauration de la démocratie ». Dans cette demande d’audience signée par l’un des vice-présidents des Démocrates, Eugène Azatassou, le parti LD a aussi fait savoir « qu’il souhaite renforcer les liens avec les autres forces politiques de l’opposition de notre pays, afin qu’ensemble, nous puissions trouver des voies et moyens pour établir une coopération fructueuse et constructive dans l’intérêt supérieur de la nation et du bien-être de nos concitoyens… »

Selon des sources proches du parti FCBE, Paul Hounkpè et son équipe ne peuvent qu’être favorables à une telle demande d’audience. Pour ces sources, le désormais ex-chef de file de l’opposition, est toujours demeuré dans l’esprit de faire parler d’une seule voie tous les acteurs de l’opposition et n’a pas manqué d’initier des démarches dans ce sens, dans un passé non lointain. Elles rappellent surtout l’initiative de la mise en place d’un cadre de concertation des forces de l’opposition que Paul Hounkpè avait entreprise dans le temps, sans succès, dès les semaines suivant sa nomination au poste de Chef de file de l’opposition. Mais c’était sans succès, parce que des formations politiques dont Les Démocrates avaient opposé un refus catégorique.

Pour l’histoire, il est à rappeler également que l’actuelle formation politique FCBE a été mise sur pied, suite à la crise entre les leaders de l’ancien parti qui portait le même nom, et dont le président Boni Yayi fut président d’honneur. Le parti d’alors a été également enfanté à la suite de la disparition de de la grande alliance politique FCBE, courant 2016, qui a accompagné et soutenu Boni Yayi durant ses deux mandats, 2006-2011 et 2011-2016.

Christian TCHANOU