Ballet des autorités devant la commission budgétaire: Abimbola, Akotègnon, Adam Soulé, Dato, Essou et autres défendent des budgets « réalistes »

Des ministres du Gouvernement et des présidents des institutions de la République étaient au palais des gouverneurs ce lundi 20 novembre 2023 pour défendre leur projet de budget devant la commission budgétaire de l’Assemblée nationale. Cet exercice faut-il le rappeler s’inscrit dans le cadre des travaux en prélude à l’examen du projet de loi des finances gestion 2024.

Les travaux en commission budgétaire à l’Assemblée nationale en prélude à l’examen du projet de loi des finances gestion 2024 se déroulent très bien. La commission budgétaire a reçu dans la journée de ce lundi 20 novembre 2023 les Ministres Raphaël Akotègnon en charge de la décentralisation ; Benoît Dato en charge des sports et Aurélie Adam Soulé Zoumarou de l’économie numérique et de la Digitalisation. Pour le compte des institutions, les députés membres de la commission budgétaire ont également écouté les projets de budget de la Cour Suprême, de la Haute Cour de justice et enfin du Médiateur de la République.

Baisse de 24,63% du budget de la décentralisation

Le projet de budget, gestion 2024 du Ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale s’élève à 51 397 484 761 FCFA . Ce qui correspond à une baisse globale de 24,63% par rapport à2023. Cette baisse, selon le Ministre Akotègnon s’explique, primo par une réduction de 67,04%des ressources intérieures du PIP due à la suspension des travaux de réhabilitation du bâtiment central du ministère et des anciennes préfectures. Cette suspension, a-t-il poursuivi, est sous-

tendue par la nécessité de rationaliser l’utilisation des ressources publiques, du fait du démarrage des travaux de construction des cités administratives et de l’imminence de l’achèvement de la cité ministérielle.

Secundo, par une diminution circonstancielle des transferts en capital de 50,02% du fait du niveau de maturité actuelle des engagements pour 2024, des Partenaires techniques et financiers du secteur. En effet, plusieurs annonces probantes sont faites mais les accords de financement n’ont pas encore été signés, même si les négociations sont déjà bouclées par endroit, notamment avec la Coopération allemande pour 15 millions d’euros non intégrés au présent projet de budget.

Le Ministre Akotègnon a tenu à rassurer les députés sur l’effort considérable qui est fait en ce qui concerne le FADeC ressources intérieures qui connait un accroissement de 36,6 % pour l’investissement et un accroissement de 21,36% pour le fonctionnement, passant de 18, 954 milliards en 2023 à 23,002 milliards en2024, avec le renforcement des ressources de l’appui à la réforme et la création d’un guichet “Police municipale”.

Hausse de 33,06% du budget des sports

Les ressources allouées au Ministère des Sports sont passées de 32.918.303.000 FCFA pour l’année 2023 à 43.801.955.000 FCFA pour l’année 2024 soit une augmentation de 33,06%. Ceci s’explique, selon le Ministre Benoît Dato par une augmentation des dépenses en capital qui ont connu une augmentation de 7.903.010.000 FCFA en 2024 soit 31,64% par rapport à 2023 et des dépenses ordinaires de l’ordre de 37,55%. Poursuivant ses propos, il a dit que cet accroissement des dépenses ordinaires est relative à la prise en compte de la taxe de développement du sport de l’ordre de 3.000.000.000 FCFA dans le budget du ministère.

24 milliards pour le MND en 2024

Selon Aurélie Adam Soulé Zoumarou, Le projet de budget 2024 du Ministère du Numérique et de la Digitalisation (MND) a été élaboré conformément aux directives contenues dans la lettre de cadrage budgétaire n°2092-c / MEF / DC / SGM / DGB / DPPSB du 04 septembre 2023 qui a défini les conditions d’élaboration du Budget Général de l’Etat, Gestion 2024.

Toujours selon ses propos, « Les crédits alloués au MND au titre de l’exercice budgétaire 2024, s’élèvent à vingt-quatre milliards trois cent cinquante-six millions cinq cent quarante-neuf mille (24 356 549 000) FCFA contre trente et un milliards soixante-quinze millions quatre-vingt-un mille (31 075 081 000) FCFA en 2023 ». Ce budget 2024, a-t-elle ajouté se réparti en dépenses ordinaires à 9. 082 523 000 F CFA et en dépenses en capital à 15. 274 026 000 F CFA.

Ce projet de budget permettra au MND de mettre en œuvre des actions prioritaires du secteur du numérique et de la digitalisation d’une part, et du secteur des médias d’autre part, relatives à la poursuite de la transformation numérique du Bénin et à la modernisation et au rayonnement des médias, d’autre part.

57,54% de hausse pour le médiateur de la République

Les crédits ouverts au profit du Médiateur de la République au titre de l’année 2024 s’élève à 850.477.000 F CFA contre 539.849.000 de F CFA, soit une augmentation de 57,54% par rapport à 2023.

Selon Pascal Essou, Médiateur de la République, ces ressources permettront de couvrir les charges de fonctionnement de l’institution, d’opérationnaliser la Direction d’auto-saisine et de mener les activités liées au dialogue politique et socio-communautaire.

3 milliards pour la Cour suprême

Le budget de Courage Suprême au titre de l’année 2024 s’élève à la somme de 3.181.432.000 Fcfa et elle est en nette augmentation par rapport à celui de l’année de l’année 2023 qui s’était élevé à 2.153.723.000 Fcfa, soit un accroissement de 47% par rapport à 2023. Selon lui le Président Adossou, le niveau d’augmentation du budget a porté essentiellement sur les dépenses du personnel. Il a salué la maturité des honorables députés qui ont compris que c’est la justice qui est au cœur du pacte démocratique de notre société. Un peu comme pour dire qu’une société qui n’a pas de l’ambition pour sa justice ne veut pas construire un État de droit.

Fidèle KENOU