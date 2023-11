Suites aux mesures du gouvernement en faveur de la filière soja: Les Sojaculteurs de Tchaourou expriment leur gratitude envers le gouvernement

Vues : 2

Des voix s’élèvent pour saluer les mesures prises par le gouvernement pour favoriser la commercialisation de Soja au Bénin. C’est le cas de la Coopérative Communale des Producteurs de Soja (Ccps) de Tchaourou, qui a remercié le chef de l’Etat et les leaders du parti Bloc Républicain (Br) pour avoir pris en considération leurs amertumes.Dans leur déclaration, ce dimanche 19 novembre, à la maison des jeunes de Tchatchou par David Kpéra Secrétaire Général (Sg) de la Ccps de Tchaourou, ils ont exprimé leur profonde gratitude envers le gouvernement béninois pour son engagement remarquable dans le développement continu de la filière soja. Voici l’intégralité de leur déclaration lue en présence du Premier Adjoint au Maire (Pam) de TchaourouSidick Ibrahim Yarou, du coordonnateur communal Bloc Républicain l’honorable Bio SounonBouko, du Chef de l’arrondissement de Tchatchou Joël Domagui et des producteurs venus des 7 arrondissements de la commune.

DÉCLARATION

Mesdames et Messieurs, merci d’avoir effectué le déplacement pour répondre massivement à notre appel.

C’est avec une grande satisfaction que nous, membres de l’association des producteurs de soja de la commune de Tchaourou, nous nous réunissons aujourd’hui pour exprimer notre profonde gratitude envers le gouvernement béninois pour son engagement remarquable dans le développement continu de la filière soja.

Qu’il vous souvienne, il y a quelques jours, le gouvernement du Président Patrice Talon a pris un certain nombre de mesures afin d’alléger les difficultés liées à la commercialisation du Soja. Savoir que les acheteurs intérieurs comme extérieurs n’ont plus besoin d’agrément avant d’acheter du Soja, et en plus, que les taxes douanières sont passées de 140 francs CFA le kilogramme à 30 francs CFA, nous réjouit fortement. « Un tient vaut mieux que, deux tu auras», dit-on. C’est déjà une avancée pour la filière soja et pour nous acteurs.

D’aucuns diront que le verrou est toujours en place du fait que l’exportation doit se faire exclusivement par le port autonome de Cotonou. L’association des producteurs de Soja de Tchaourou que nous sommes, n’y voyons pas de problèmes. Car, étant tous des béninois, il faut que nous participons à l’essor de l’économie nationale, pour un réel développement. Si l’exportation via le port permet de collecter des taxes pour financer les actions de développement, alors qu’il en soit ainsi. Ce sera notre manière de participer à la construction d’une économie forte.

Cela ne signifie pas que nous arrêtons le combat pour de meilleures conditions pour tout producteur. Cela dire, nous allons continuer à soumettre nos doléances aux dirigeants pour que la commercialisation soit plus libre. En plus du port, il est aussi souhaitable que les voies terrestres soient prises en compte. La collecte des taxes douanières pourra toujours se faire pour soutenir l’économie nationale. Nous croyons fermement que le gouvernement est à notre écoute et viendra soulager nos peines pour l’avenir de la filière, et du développement du pays.

Les progrès spectaculaires enregistrés dans cette filière sont le fruit d’efforts collectifs de vous tous les acteurs et surtout des producteurs. Faut-il le souligner, la commune de Tchaourou a produit 5730 tonnes lors de la saison 2022-2023. Pour cette campagne une prévision de 4437 tonnes est envisagée. Si la production a baissé, le rendement à l’hectare a connu une croissance significative, passant de 883 kilogrammes à l’hectare à une moyenne de 1021 kilogrammes à l’hectare. Ce n’est pas nous qui le disons, c’est la Direction des Statistiques Agricoles (DSA). La campagne écoulée, la commercialisation n’a pas été chose aisée pour nombre d’entre nous. Un acte qui engendre d’énormes difficultés pour la campagne 2023-2024. Laquelle campagne a été soutenue par des vagues de désinformation et de mauvaises interprétations de part et d’autre. Ceci a favorisé le mécontentement dans nos rangs et a porté un coup à la production. En dépit de tout ceci, les productions de cette saison ne sont pas négligeables. C’est grâce aux différents efforts qui sont en train d’être menés, mais surtout à la bravoure de tout un chacun de vous ici réunis.

Mesdames et messieurs,

Ces résultats témoignent de la diligence et de l’engagement envers l’excellence dans le secteur agricole béninois.

Nous tenons à exprimer une fois encore notre sincère reconnaissance envers le gouvernement pour sa vision en faveur du développement de la filière soja. Ces nombreuses actions renforcent notre confiance dans la capacité du Bénin à réaliser des progrès durables et à ouvrir la voie à un avenir encore plus prometteur pour tous. Et savoir que nous apportons notre grain de sel à l’épanouissement économique du Bénin, nous rend encore fiers.

Nous nous engageons à continuer à travailler main dans la main avec le gouvernement pour consolider ses réalisations et œuvrer ensemble pour un Bénin prospère et florissant.

Vive la filière Soja de Tchaourou

Vive les producteurs de Soja

Je vous remercie.