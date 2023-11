Descente des leaders du Bloc Républicain dans la 8ème circonscription électorale: Le BR déclenche  la reconquête de Tchaourou

Vues : 1

Barthélémy Kassa aux commandes du 1er bataillon du BR sous l’impulsion de Bio Tchané

Sous l’impulsion du président du parti Bloc Républicain, Abdoulaye Bio Tchané, le président vice-président, l’honorable Barthélémy Kassa a effectué une descente politique dans la commune de Tchaourou pour lancer la reconquête des bases du parti. Il était à l’occasion accompagné de plusieurs députés de son parti.

Arrivée de la délégation des députés du parti Bloc Républicain

Ce que vous devriez savoir : Des députés du groupe parlementaire Bloc Républicain étaient le samedi 18 novembre 2023, face aux populations du Borgou précisément dans la commune de Tchaourou dans le cadre de la fête identitaire Tchoutgue des communautés de l’Atacora. La délégation conduite par le premier vice-président de l’Assemblée nationale, et vice-président du parti Bloc Républicain, Barthélémy Kassa a saisi l’occasion de ce grand rassemblement pour entretenir la population sur les dernières mesures gouvernementales prises en faveur des sojaculteurs.

Qu’est-ce qui est important : En effet, ces mesures concernent principalement le commerce du soja grain qui est désormais libre sur l’ensemble du territoire national. Ainsi, les opérations d’achat, de vente, de transport, les prix, les dates de démarrage et de fin des opérations, sont librement fixés par les acteurs. D’un autre côté, son exportation est libre sans agrément et se fait exclusivement par le port de Cotonou. La contribution à la recherche et à la promotion agricole (CRA) perçue au cordon douanier, à la charge exclusive des exportateurs est désormais fixée à 30 FCFA par kilogramme de soja grain au lieu de 140 FCFA au titre de la campagne écoulée.

L’he Barthélémy Kassa s’adressant à la population

Prenant part à la fête identitaire Tchoutgue des communautés de l’Atacora installé à Goro dans la commune de Tchaourou, le président Barthélémy Kassa et sa suite ont saisi l’opportunité pour sensibiliser les populations sur les mesures prises en faveur des producteurs du soja. Tour à tour, les membres de la délégation composée du président du groupe parlementaire Bloc Républicain, He Assan Seibou, des honorables Tchanati Fioto Jeanne, Théophile M’po, Sounon Bouko, etc. ont exposé clairement la démarche du gouvernement qui fait suite à un certain nombre d’observations de terrain et des cris de cœur des producteurs. Grande a été la satisfaction des populations de Goro dans la commune de Tchaourou, qui visiblement n’étaient bien informées. Elles ont salué et félicité le gouvernement du président Patrice Talon pour cette mesure qui vient soulager leurs difficultés.

Une immense foule en effervescence

Entre les lignes : Le député Assan Seibou, président du groupe parlementaire Bloc Républicain a profité de l’occasion pour rendre un vibrant hommage à Barthelemy Kassa qui a eu l’ingénieuse idée de les associer à cette fête culturelle et cultuelle. Car, le député Barthelemy Kassa, vice-président de l’Assemblée nationale, était l’invité par sa Majesté Sounon Sero, mais à leur grande surprise, il est venu avec ses camarades et amis honorer la communauté des ressortissants de l’Atacora, Berba, de Tchaourou. Ressortissant de cette importante communauté, Barthelemy Kassa a rassuré ses parents que le président Patrice Talon gouverne avec la tête et non le wiya wiya « Avant de faire quelque chose, sachez que c’est bien réfléchi, c’est bien tracé. L’année passée, il a réfléchi à comment faire pour que nous en tirons profit du soja. Il a dit que nous allons structurer l’économie en créant des usines. Aujourd’hui, on a appris qu’on peut transformer de soja sur place. L’Etat ne prend rien lorsque vous avez votre soja dans n’importe quel ferme », a-t-il laissé entendre dans son intervention, fortement saluée. Il faut préciser que la délégation du BR était allée marquer leur solidarité à cette fête, qui a réuni des têtes couronnées, plusieurs ressortissants et délégations venues de Nikki, N’dali, Tchaourou, Sanson, Atacora, Bétérou, etc. Depuis Goro, le vice-président du Bloc Républicain a sonné la mobilisation de la base en vue de l’installation prochaine des structures de base du parti.

Alban TCHALLA