Rentrée politique du parti Moele-Bénin: Ayadji et ses militants prônent la tolérance en milieu politique

(« Nous voulons construire le Bénin par le travail et la tolérance », explique le président du parti)

Le parti Mouvement des Elites Engagées pour l’Emancipation du Bénin (Moele-Bénin) a effectué sa rentrée politique le samedi 18 novembre 2023 à Cotonou, où il a été question d’installer le nouveau Bureau Politique National, mis en place lors du 1er congrès ordinaire de septembre 2023. Cette rentrée présidée par le président du parti, Jacques Ayadji, a été l’occasion pour les militants de réitérer leur engagement à construire le pays et à cultiver la tolérance pour les prochaines échéances électorales.

Le présidium du lancement officiel de la rentrée de Moele-Bénin

De quoi s’agit-il : Porté sur les fonts baptismaux les 14 et 15 juillet 2018 à Dassa, le parti Moele-Bénin participe activement à l’animation de la vie politique. Après cinq années de vie, la formation politique a tenu son 1er congrès ordinaire en septembre où un certain nombre de résolutions ont été prises et des programmes définis dont le Programme de Renforcement de l’Unité Nationale, le Projet de Renforcement de l’Unité Nationale par l’Agriculture etc. Ceci dans l’optique d’insuffler une nouvelle dynamique dans la vie du parti et dans l’arène politique nationale. Et c’est donc pour lancer les hostilités en vue de la concrétisation des engagements du parti que cette rentrée politique est organisée. Placée sous le haut parrainage du président du parti, Jacques Ayadji, elle a pour thème : « La tolérance en politique ». En choisissant ce thème, Moele-Bénin se veut à l’avant-garde de cette valeur démocratique, facteur de paix et de cohésion.

Que disent les acteurs :. Moele-Bénin, justifie Jacques Ayadji, s’efforce de cultiver la tolérance et devra sans fléchir poursuivre sur cette lancée afin de devenir le groupe fédérateur au sein de l’écosystème politique. Pour lui, la tolérance consiste à « admettre chez autrui une manière de penser et d’agir différente de la nôtre ». Dans les systèmes politiques, soutient-il, elle est une vertu cardinale, car elle rime avec esprit d’ouverture et pluralisme.

Remise de lettre de missions aux responsables nommés à divers postes

« Elle consiste à accepter et à respecter les droits fondamentaux et les libertés civiles des individus et des groupes dont on ne partage pas les points de vue. La tolérance en politique est un principe fondamental de la démocratie », fait savoir le président de Moele-Bénin avant de convier ses militants à en faire montre partout et de servir d’exemple notamment à la classe politique. A en croire, Joseph Ahissou, président du comité d’organisation de cette manifestation, « les militants doivent faire fi de la diversion, des discussions inutiles et vaseux ». Il ajoute que le parti est à la croisée des chemins et il faut prendre un nouveau départ dans la seule conviction de travailler pour contrer les obstacles.

Par ailleurs : Le nouveau Bureau Politique National du parti composé de 61 membres est installé avec la remise des lettres de mission aux militants nommés à divers postes du parti. En les renvoyant dans l’exercice de leur fonction, Jacques Aydji, les a exhortés à mobiliser les béninois autour du travail et de la tolérance. Pour les prochaines échéances, le programme du parti sera centré autour du renforcement de l’unité nationale. « Nous voulons construire le Bénin par le travail et la tolérance. Les positions politiques que nous avons, ne sont pas définitives. Il ne faudrait pas que nos actes d’aujourd’hui, nous empêchent de regarder nos frères d’en face demain. Sachons raison garde », a-t-il exhorté.

Alban TCHALLA