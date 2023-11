Prise de mesures avantageuses aux acteurs de la filière: Le parti FCBE entre satisfaction et désolation

Vues : 2



Le parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) salue, à son tour, les récentes mesures prises par le gouvernement Talon en faveur des acteurs de la filière Soja, non sans exprimer une certaine « désolation ». « Face aux mesures annoncées, le parti FCBE appelle les différents acteurs de la chaîne de production du Soja à la vigilance, se désole du fait que toutes les exportations du Soja grain devront se faire exclusivement par le Port autonome de Cotonou et suggère que d’autres voies d’exportation soient envisagées notamment la voie terrestre. » lit-on dans un communiqué émanant de cette formation politique de l’opposition. Rappelant que depuis la Conférence des Forces Vives de la Nation de février 1990, le Bénin a fait le choix du libéralisme économique, le numéro 1 de FCBE Paul Hounkpè et les siens disent ne pas « comprendre pourquoi le gouvernement se décide de contrôler le marché du Soja et d’imposer des mesures insupportables aux acteurs. » Ils exigent à ce propos, la « libération réelle et effective » du marché de soja au Bénin. Lire ci-après l’intégralité dudit communiqué.

COMMUNIQUÉ DU PARTI FCBE SUITE AUX NOUVELLES MESURES DU GOUVERNEMENT RELATIVES À LA COMMERCIALISATION DU SOJA GRAIN POUR LA CAMPAGNE 2023-2024

Le jeudi 16 novembre 2023, le gouvernement de la Rupture a annoncé par communiqué n°04/PR/SGG/SP les mesures pour la commercialisation du Soja grain au titre de la campagne 2023-2024. Il s’agit notamment de trois dispositions à savoir :

1- le commerce du soja grain est libre sur l’ensemble du territoire national. Ainsi les opérations d’achat, de vente, de transport, les prix, les dates de démarrage et de fin des opérations sont librement fixés par les acteurs.

2- l’exportation du soja est libre, sans agrément et se fait exclusivement par le port de Cotonou.

2- la contribution à la recherche et à la promotion agricole (CRA) perçue au cordon douanier, à la charge exclusive des exportateurs, est désormais fixée à 30 FCFA par kilogramme de soja grain au lieu de 140 FCFA au titre de la campagne écoulée.

Le parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) prend acte des mesures annoncées, se félicite et se réjouit de la capitulation du gouvernement face aux cris de désapprobation aussi bien des producteurs, des politiques que de citoyens lambda suite aux mesures drastiques précédemment imposées.

Face aux mesures annoncées, le parti FCBE appelle les différents acteurs de la chaîne de production du Soja à la vigilance, se désole du fait que toutes les exportations du Soja grain devront se faire exclusivement par le Port autonome de Cotonou et suggère que d’autres voies d’exportation soient envisagées notamment la voie terrestre.

Le parti FCBE rappelle que depuis la Conférence des Forces Vives de la Nation de février 1990, le Bénin a fait le choix du libéralisme économique. On ne saurait comprendre pourquoi le gouvernement se décide de contrôler le marché du Soja et d’imposer des mesures insupportables aux acteurs.

Le parti FCBE recommande de ce fait au gouvernement de libérer réellement le marché du Soja et de laisser les différents acteurs de la chaîne s’organiser.

Par ailleurs, le parti FCBE invite le gouvernement à aller au-delà du Soja grain en libérant les autres filières comme l’anacarde, le karaté, etc.

Fait à Cotonou, le dimanche 19 novembre 2023