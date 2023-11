Réponse à une question orale du parlement: Les révélations du  gouvernement sur la société SUCOBE

Vues : 3

Ce que vous devriez savoir :Face aux députés, le jeudi 16 novembre 2023, le gouvernement s’est expliqué sur la fermeture de la SUCOBE puis le licenciement collectif des agents de cette société sucrière à Savè. Interpellé par le parlement à travers deux questions orales des députés DjimaOgbon de l’opposition et Nicaise Fagnon de la mouvance, le gouvernement par la voix de la ministre de l’industrie et du commerce, AlimatouShadiyaAssouman a révélé que la sucrerie a été fermée en raison du non renouvèlement du contrat de location-gérance. Un contrat qui, selon elle,liait les Etats du Bénin et du Nigeria à la société publique chinoise Complant.« D’une durée de 20 ans, ce contratest arrivé à terme le 7 mai 2023 », a affirmé la ministre, indiquant toutefois que la société Complant, reprise entretemps par un privé, n’a pas souhaité renouveler ledit contrat. Et ce, malgré les dispositions du gouvernement à faire des concessions dans la renégociation du contrat. Le repreneur privé de la société publique chinoise Complant a pris cette décision aux lourdes conséquences économiques et sociales, à en croire la ministre, au motif de ne pas être sûr de rentabiliser l’usine. Selon les explications de la ministre ShadiyaAssouman, le gouvernement du Bénin et du Nigéria ont entrepris, deux ans avant l’expiration du contrat, de trouver d’autres investisseurs afin que l’activité puisse continuer. Mais ces recherches seraient pour l’instant infructueuses. « Nous avons eu énormément de visites, c’est vrai, mais nous n’avons jamais eu de suites », a indiqué la ministre.Dans sa quête de trouver des investisseurs pour continuer lactivité, le gouvernement apprend avoir mené une opération auprès d’un consortium formé par les trois plus gros sucriers du Nigéria. « Nous avons organisé une visite technique, une visite politique, et nous sommes prêts à faire des concessions pour que l’activité ne s’arrête pas. Malheureusement nous n’avons pas eu de suite », a regretté ShadiyaAssouman,précisant que le gouvernement continue de rechercher des investisseurs capables de reprendre l’activité.

Quel est le bilan fait après l’expiration du contrat : Selon la ministre béninoise de l’industrie et du commerce, la SUCOBE de Savè, malgré son fort potentiel, à l’heure du bilan après l’expiration du contrat avec la société Complant, est loin d’avoir tenu la promesse des fleurs. A l’entendre, « les performances de la SUCOBE sont au tiers des prévisions ». L’exploitation, a détaillé la ministre, c’est une moyenne de 185 584 tonnes par campagne de production contre 468 tonnes prévues et promises. Sur une prévision de 35 tonnes, la production de sucre par campagne est 13 436 tonnes. La production de l’alcool par campagne est estimée à 7708 mètres cubes. Nonobstant ce faible rendement, la SUCOBE, a laissé entendre la ministre, reste une « préoccupation » du gouvernement et de son chef puisqu’en dehors de son apport à l’économie locale et nationale à travers taxes et frais de location, elle est « un poumon d’emplois pour la zone ». La société à entendre la ministre, employait près de 300 agents permanents pour une masse salariale estimée à 500 millions francs CFA et jusqu’à cinq mille agents saisonniers pour une masse salariale estimée à 750 millions francs CFA. La fermeture selon la ministre a conduit au licenciement collectif de 209 agents permanents mais aussi des agents saisonniers. En attendant la reprise des activités de la sucrerie de Savè, le gouvernement a pris des mesures conservatoires. Entre autres, la mise en place d’une équipe pour maintenir l’usine en état de marche et d’agents pour la sécurisation du site.