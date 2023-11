Rentrée académique 2023-2024 à l’Uac: Le Recteur Avlessi et son équipe déterminés à valoriser les savoirs locaux

Vues : 2

La rentrée académique 2023-2024 de l’Université d’Abomey-Calavi (Uac) est officiellement lancée, le mercredi 15 novembre 2023, dans l’amphi Idriss Déby Itno. A l’occasion de cette cérémonie solennelle, l’équipe rectorale dirigée par le professeur Félicien Avlessi a réitéré son engagement de poursuivre les actions pour le rayonnement de cette institution universitaire. Elle a lancé la remobilisation autour des défis et valeurs qui engagent toutes les parties prenantes de la communauté universitaire.

Que faut-il retenir : « Matériaux composites au service du développement des infrastructures au Bénin ». C’est autour de ce thème que l’Université d’Abomey-Calavi a effectué sa rentrée académique 2023-2024. Ceci au regard des nouveaux défis importants qui incombent particulièrement à l’institution universitaire et à l’Afrique en général. En effet, cette rentrée intervient, selon les autorités, dans un contexte où tous les universitaires sont interpellés à apporter des réponses concrètes aux défis de développement. En plaçant sa rentrée sous ce thème, l’Université d’Abomey-Calavi étant fidèle à sa mission d’élaboration et de diffusion de savoirs fondamentaux entend donner la preuve qu’elle ne s’est pas désemparée de sa mission de service au développement de la nation.

Ce qu’en disent les acteurs : En mettant l’accent sur les matériaux de composite, l’Uac, a précisé le Recteur Félicien Avlessi, juge utile de rappeler à l’ordre de la conscience collective et d’inscrire durablement l’idée de lutter pour l’utilisation responsable des ressources naturelles et des savoirs locaux. Pour lui, c’est une solution fiable et durable pour un développement viable. « Notre pays et l’Afrique entreraient des bénéfices inestimables pour le mieux-être des communautés, que si par les choix individuels que par nos décisions politiques publiques, nous nous mobilisons autour de cette évidence.

Ce qui devra d’ailleurs être une urgence face aux crises qui secouent les communautés au niveau national et régional », dit-il en ajoutant que « l’utilisation des matériaux composites dans le domaine des infrastructures, est l’une des voies d’affranchir certains intrants dont nous n’avons ni le contrôle de la disponibilité ni la maîtrise du coût ». « L’avenir se trouve dans les matériaux composites. C’est une alternative prometteuse », fait savoir le Professeur Mohamed Gibigayé, Directeur de l’Ecole Doctorale des Sciences de l’Ingénieur de l’Uac lors de l’animation de la communication inaugurale sur le thème de cette rentrée académique. Dans son exposé, le Professeur a exhorté que l’urgence doit être faite et doit repenser la construction dans les matériaux locaux, une solution pour faire face aux coûts élevés des infrastructures immobilières, routières etc.

Entre les lignes : Cette rentrée s’est effectuée en présence des membres du Conseil d’Administration de l’Uac, des responsables des Unités de Formation et de Recherche, des responsables des syndicats d’enseignants et de personnel administratif, technique et de service, des enseignants-chercheurs et chercheurs. Le représentant les enseignants, Dr Gabin Tchaou et le président de la Fneb, Veritas Koudogbo ont saisi l’opportunité pour exposer des doléances allant du manque d’amphithéâtre, de bibliothèque moderne, de laboratoires, d’enseignants et de connexion internet, du dysfonctionnement du transport des étudiants et la délivrance tardive des actes administratifs.

L’Uac entend rester un pôle scientifique, source vive d’où jaillissent les lumières dont le Bénin et l’Afrique ont besoin pour avancer avec des certitudes sur le chemin de développement. Le Recteur a rassuré frapper à toutes les portes pour marquer positivement le passage de son équipe à la tête de l’Uac. Car, par exemple, les démarches pour solutionner le problème du déficit des enseignants a commencé depuis 2018, mais ils n’ont toujours pas arrivé à des résultats satisfaisants. « Nous avons applaudi des gens qui sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite, mais c’est en même temps une tristesse pour moi. Les solutions ne dépendent pas toutes de nous. Si les différentes solutions à ces problèmes sont à l’université, je suis convaincu que nous les auront résolus depuis longtemps », fait-il remarquer. Notons qu’à cette occasion, les 33 enseignants et 2 personnels administratifs admis à la retraite ont été félicités pour le service rendu à la communauté.

