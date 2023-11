Audience au cabinet du parlement: Vlavonou échange avec l’Association pour le développement d’Idigny

Vues : 1





Photo d’ensemble des membres de la délégation avec le président Louis Vlavonou

Présenter au président de l’Assemblée nationale, les difficultés que le village d’Idigny a pour le décollage de son développement d’une part. Et d’autre part Idigny, étant le plus grand arrondissement du département du Plateau, les difficultés que le village éprouve pour amorcer son développement. C’est cet objectif que poursuivent les membres de l’Association pour le développement de ce village, qui les a conduits au cabinet du président de l’Assemblée nationale. Ils ont été reçus en audience le mardi 14 novembre 2023. La délégation composée des membres de l’Association pour le développement du village d’Idigny et des autres associations sœurs dans la commune de Kétou. Reçu par le président Louis Gbèhounou Vlavonou en présence du député Louis Dossou, la délégation a exposé les difficultés liées au développement de leur localité. Au terme des échanges, le président de l’Association de développement du village d’Idigny dans la commune de Kétou, Akim Kolawolé Bonou a fait savoir que le village Idigny abrite le campus de l’Université nationale d’agriculture. Selon ses explications, sur ce campus, il n’y a pas la couverture de l’internet. « Au niveau du village Idigny, il y a un petit hameau qu’on appelle Akotokou où est installé le campus. Nous avons jusque-là la haute tension. Si le président de l’Assemblée nationale pouvait nous aider pour que la population ait la basse tension, cela faciliterait leur installation et cela va créer une vie au niveau du campus », a-t-il indiqué. De plus, a-t-il poursuivi, « Idigny c’est aussi la frontière et il y a les problèmes d’insécurité. Nous demandons qu’il y ait au moins un poste avancé de police pour mettre tout le monde en sécurité. Nous avons partagé avec le président de l’institution parlementaire tous les problèmes que l’arrondissement d’Idigny vit aujourd’hui ». Au sortir de cette audience, il se dit satisfait que le président Louis Vlavonou ait été très sensible à leur démarche. « Il a pris l’engagement de nous aider et nous a, par ailleurs, indiqué des démarches à entreprendre pour lui faciliter la tâche », a ajouté le porte-parole de la délégation, Akim Kolawolé Bonou.

A. T.