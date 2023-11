Adjidja Fc: Mestiri s’en va, son remplaçant bientôt annoncé

Vues : 6

Légende : Le désormais ex coach de Adjidja Fc, Mohamed Mestiri lors de sa présentation au joueurs

Mohamed Mestiri, le coach sorti, a émis le vœu de rejoindre la Tunisie. Un souhait que les responsables de Adjidja Fc ont étudié et puis rendu possible pour le technicien. Ceci, après l’audience que lui a accordée le Colonel Tevoédjrè, Directeur général de la société sportive Adjidja Football Club. Selon le rapport fait, le mercredi 15 novembre 2023, par Sosthène Sèflimi, représentant du Colonel Dieudonné Tévoédjrè, le coach Mohamed Mestiri et son désormais ex club se sont entendus après qu’il ait donné des explications sur ses motivations de partir. Il s’agit donc d’une séparation à l’amiable. D’ailleurs, Sosthène Seflimi l’a bien martelé aux joueurs lors de la rencontre d’au revoir organisée pour officialiser le départ du technicien. «Le coach Mohamed Mestiri n’a pas démissionné et il n’a pas été limogé. Pour des raisons très personnelles, il doit rejoindre la Tunisie», a-t-il fait savoir avant de préciser que le club garde de lui l’image d’un grand Professionnel et d’un gros travailleur qui a fait progresser le club.

«Nous aurions souhaité qu’il reste jusqu’à la fin de son contrat en Juin 2025, car sur les trois dernières saisons, Adjidja FC a connu 6 différents coaches et nous souhaitions apporter une stabilité certaine à ce poste», regrette Seflimi.

Pour sa part, Mohamed Mestiri a rassuré tout le monde sur le travail abattu ensemble. «Je pars confiant, car je laisse une équipe qui est capable de se qualifier pour la Super Ligue. Adjidja a tous les moyens humains et l’organisation pour rivaliser avec tous les clubs du Bénin que j’ai vu évoluer», a laissé entendre le technicien qui ajoute «J’aurais aimé continuer parce que j’ai vu un très bon projet mais je n’ai pas eu le choix». «Je ne pars pas parce que le Club n’aurait pas mis en place les conditions pour que je travaille. Je pars pour des raisons très personnelles. Je présente mes excuses à tous ceux que j’ai pu heurter. Il y a eu des moments de tension mais c’est toujours rester dans le cadre du travail», a-t-il insisté.

Présents à ce moment solennel, les joueurs par le biais de leur capitaine ont fait savoir qu’ils sont tristes d’apprendre le départ prématuré de leur entraîneur. Obligés d’accepter la réalité, ils ont néanmoins promis poursuivre le combat en se qualifiant pour la Super Ligue Pro pour lui rendre hommage.

Au cours de cette même séance, il a été annoncé que la direction sportive de l’équipe est déjà à pieds d’œuvre pour connaître le successeur du coach Mohamed Mestiri. Et ce depuis le mardi 14 novembre 2023 où, plusieurs techniciens ont déjà postulé selon Sosthène Seflimi qui a rappelé les critères de sélection : Être titulaire d’une Licence CAF A ou UEFA A et avoir gagné au moins une fois un championnat national. Ce processus de recrutement est lancé d’après lui suivant les instructions du Directeur Général.

A souligner que c’est Hervé Dawasky en tant que Coach intérimaire qui va conduire le prochain match de Adjidja Football club le 22 novembre prochain.

Anselme HOUENOUKPO