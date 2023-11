Année académique 2023-2024: Liste des 33 Enseignants de l’Uac admis à la retraite

Vues : 32

Dans la note d’information n°7701-2023/UAC/SG/SRH et en date du 07 novembre 2023, le Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, Professeur Félicien Avlessi a annoncé le départ de plusieurs Enseignants à la retraite. Au nombre de 33, ces Enseignants qui ont fait valoir leurs droits à la retraite pour compter du 1er octobre 2023 seront présentés à la cérémonie de la rentrée académique solennelle 2023-2024. Cette cérémonie aura lieu le mercredi 15 novembre 2023 dans l’amphí ldriss Deby Itno de l’Uac. Lors de cette cérémonie qui va consacrer l’acte officiel de leur départ, ils vont recevoir les lettres de félicitations de l’Université et les hommages de leurs collègues pour leur dévouement et le service qu’ils ont rendu à la communauté universitaire et scientifique. Il faut dire que cette vague de départ à la retraite est importante et fera ressentir davantage le besoin en personnel enseignant à l’Uac afin de mieux encadrer les étudiants dont les effectifs ne cessent de croître chaque année. Parmi ces Enseignants qui vont à la retraite cette année, la Faculté des sciences de la santé (FSS) et la Faculté des sciences techniques (FAST) connaissent un grand nombre, suivie de la Faculté des sciences agronomiques (FSA). Liste des ces Enseignants admis à la retraite: