1er sommet Arabie Saoudite-Afrique: Plus de 36 milliards FCFA décrochés pour la construction de lycées techniques et professionnels

Dans le cadre du renforcement de la coopération Saoudo-Béninoise, le Ministre d’État, Ministre de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni, a procédé le jeudi 09 novembre dernier, à la signature de deux accords de prêt. L’un avec le Fonds OPEP pour le Développement International (OFID) et l’autre avec le Fonds Saoudien pour le Développement (FSD). Ces accords portent sur unmontant global de soixante-cinq millions cinq cent mille Dollars US soit plus de trente-six (36) milliards Francs CFA. Le prêt contracté avec le Fonds OPEP estimé à 25,5 millions Dollars US, soit plus de 14 milliards de Francs FCFA, est destiné à la construction de Lycées Techniques et Professionnels modernes à Djougou et à Ouidah. S’agissant du Fonds Saoudien pour le Développement, l’engagement signé, porte sur un montant de 40 millions de Dollars US équivalant à plus de 22 milliards de Francs FCFA, en vue de la construction d’une École Normale Supérieure pour la formation des instituteurs à Parakou et d’un Lycée Scientifique à Porto-Novo.

La mise en œuvre de ces projets s’inscrit dans le cadre de l’opérationnalisation de la vision du Gouvernement d’inverser la tendance de la formation générale à l’Enseignement et la Formation Techniques et Professionnels. Cette option vise à impacter et orienter 70% des apprenants vers ce sous-secteur. À terme, ils permettront notamment une meilleure adéquation de l’offre éducative avec la demande du marché de l’emploi ; la formation en quantité et en qualité d’enseignants ; la diversification des offres de formation ; la mise en place d’infrastructures éducatives adaptées ; l’essor de l’entreprenariat et de l’autonomisation des jeunes et des femmes et la réduction du chômage.

A. A