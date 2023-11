Accès universel à l’eau potable au Bénin: Le ministre Adambi expose les prouesses du gouvernement

Vues : 19

Ce que vous devriez savoir : Face aux députés de la 9ème législature, le ministre en charge de l’eau, SamouAdambi, a présenté les maintes dispositions prises par le président de la République, Patrice Talon, pour offrir de l’eau potable aux populations. En réponse à la question orale avec débat posée par l’honorable AdjibadéKoussonda, le ministre SamouAdambia expliqué que le Bénin a, depuis 2016, fait des progrès importants en matière d’accès des populations rurales à l’eau potable. Dans son intervention, ila informé les députés que le gouvernement, dans ses efforts, pour rendre l’eau potable disponible pour tous, vient de bénéficier de la part de l’Association internationale de développement (Ida) d’un financement additionnel de 250 millions de dollars approuvé par la Banque mondiale. Selon lui, cette nouvelle opération axée sur la performance et qui est en phase avec le Programme d’actions du gouvernement 2021-2026, vise à permettre au gouvernement de poursuivre son vaste programme d’accès à l’eau potable pour les habitants des zones rurales, baptisé “Aqua-Vie”. Grâce à ce nouveau financement, poursuit le ministre, 80 nouveaux systèmes d’approvisionnement en eau en milieu rural multi-villages seront réalisés pour compléter les 126 en cours de réalisation. Cela permettra, à terme, de couvrir les besoins de plus de 3 millions de personnes en zone rurale au Bénin. A le croire, l’amélioration significative des systèmes d’approvisionnement en eau potable en milieu rural au Bénin a été effective grâce à la mise en œuvre du programme Aqua-Vie. « La couverture moyenne des services en eau dans les zones rurales en 2022 s’élève à 73% à l’échelle du pays contre un taux de 42% en 2017. Des progrès notables réalisés en matière d’accès à l’eau. A la faveur de ce nouvel appui financier, le Bénin fait un grand pas dans l’atteinte des objectifs du Pag 2021-2026 qui vise à rendre disponible l’eau potable pour tous d’ici la fin du quinquennat », peut-on retenir de ses propos.

Satisfaction chez des députés: A l’issue des réponses fournies par le ministre, les députés Br, Up Le renouveau ou Les démocrates, tous ont reconnu les efforts du gouvernement et ont formulé certaines doléances.« Je suis satisfait de la réponse du ministre. Je suggère que dans les réformes futures, le gouvernement subventionne l’eau, notamment dans les zones rurales, malgré les efforts déployés. Que vous soyez mouvanciers ou opposants, on a besoin d’eau. Et c’est pourquoi j’appelle tout le monde à soutenir le gouvernement dans la résolution des problèmes auxquels sont confrontées les populations rurales en termes d’accès à l’eau », a laissé entendre le député Adjibadé Koussonda. L’eau rurale doit être subventionnée. C’est également une recommandation forte des élus du parti Les Démocrates, qui insistent sur le fait que la privatisation du secteur de l’eau sera un acte suicidaire pour le peuple béninois, en particulier dans les zones rurales. Ils ont exigé la suppression de l’Agence chargée de l’approvisionnement en eau potable en milieu rural et le retour des privilèges à la Direction générale de l’eau.