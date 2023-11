Accession à la présidence du parti Les Démocrates: Yayi  dévoile  enfin ses raisons  et rend hommage à Soglo

Vues : 3

(« Je n’ai jamais cherché à empêcher un opposant de circuler dans notre pays »)

Lors de son passage au palais royal de Dassa le samedi 04 novembre 2023, le président du parti Les Démocrates, Boni Yayi s’est adressé à la population afin de clarifier sa position d’avoir repris la tête du parti Les Démocrates. Dans son intervention, Boni Yayi dit n’avoir violé aucune loi en faisant ce choix, mais parce qu’il aime le Bénin et son peuple qu’il est revenu assister les Démocrates dans leur combat.

Boni Yayi, président du parti Les Démocrates

Ce que vous devriez savoir : « Je n’ai violé aucune loi. J’aime tellement le Bénin. J’aime tellement le peuple béninois. A tout moment, j’ai toujours envie de rester avec le peuple. J’ai toujours envie de boire de l’eau avec le peuple, de marcher, de chanter », a-t-il dit. Et si pour cela, on le voit avec le parti les Démocrates, il est en train de les assister. « Je suis en train de les assister. Je suis assistant. Si vous voulez réussir, il faut faire la politique pour la gloire de Dieu », va-t-il ajouter. Boni Yayi soutient que cela n’a pas commencé par lui. Et jusqu’ici, la constitution n’a rien prévu pour cela. Raison pour laquelle, il n’a violé aucune loi. En réponse à ceux qui critiquent son retour sur la scène politique en tant que président de parti, il a expliqué n’avoir jamais dit que sa politique prend fin. « J’ai bien dit à la communauté internationale en 2011, cinq ans lorsque j’ai été réélu, que notre constitution prévoit qu’en 2016, que je quitte le pouvoir. Et jusque-là encore, je vais vous dire, on l’a décidé ainsi en 1990 et j’ai dit en 2011 sur cette base-là, qu’il n’y a plus de 3è mandat, qu’il n’y a plus de 4è ni 5è etc. En 2011, j’ai dit au Pape Benoît qui est le saint Père au terme de ce quinquennat, c’est le deuxième et le dernier mandat. Mais, je n’ai pas dit que ma vie prend fin. Je n’ai pas dit ça », souligne-t-il.

Entre les lignes : Le président du parti Les Démocrates est allé plus loin en rendant hommage au président Nicéphore Soglo qui, pour lui, est un excellent politicien parce qu’il a su s’opposer à lui. « Quand il parle, je l’écoute. Et quand je prends une décision, je convoque les ministres et je dis attention, le président Soglo a raison. Il faisait la politique abondamment et pendant tout ce temps, je passais mon temps à l’aimer, à aimer notre maman Rosine Soglo et je continuais à aimer tous ceux qui animaient l’opposition. Je passais mon temps à les aimer », fait-il savoir.

Par ailleurs : Poursuivant ses propos, il dit que la politique est un droit inaliénable et qu’il n’a exclu personne lors de ses 10 ans passés au pouvoir. « Je n’ai jamais cherché à empêcher un opposant de circuler dans notre pays. Je n’ai jamais cherché à empêcher un opposant ou des opposants à se réunir sur le territoire de notre pays. Je n’ai jamais fait cela. Je n’ai jamais exclu personne. Je n’ai jamais exclu aucun parti politique parce que pour moi, c’est l’égalité des chances et accepter le dialogue. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu’on vous fasse », note-t-il, avant de préciser que lorsqu’il parle de Dieu, il parle du peuple, de l’intérêt général, de l’amour. « Je parle de la joie pour la nation », a clarifié le président des Démocrates.

Alban TCHALLA