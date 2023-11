Vodoun days au Bénin: Le Prof Dodji Amouzouvi expose les avantages  pour le Bénin

Vues : 1

Le Professeur titulaire de sociologie-anthropologie religieuse / Pontife du Vodoun Sakpata, Dodji Amouzouvi a réagi sur la décision du gouvernement d’instaurer un évènement annuel dénommé « Vodoun days », à Ouidah en marge de la célébration de la journée nationale des religions traditionnelles. Invité sur Esae TVce dimanche 5 novembre 2023, il salue cette initiative et draine ses avantages pour le Bénin.

Abordant le sujet des ‘’Vodoun days’’, le Pontife du Vodoun Sakpata, Dodji Amouzouvi, a fait savoir que c’est un aboutissement heureux des choix stratégiques du gouvernement depuis 2016 et du changement de perception que le Béninois a eu sur le vodoun. Toutefois, il explique que cette initiative n’a pas pour but de promouvoir le vodoun mais plutôt une promotion du tourisme et l’exploitation de la dimension séculière profane du vodoun pour développer le tourisme. « Nous avons la fête du vodoun qui est le 10 janvier et si à l’intérieur le‘’Vodoundays’’ devient un événement marquant, un événement structurant et cela donne une nouvelle grande ouverture du Bénin sur le monde », a-t-il martelé tout en évoquant plusieurs avantages pour le Bénin. A le croire, le ‘’Vodoun days’’, drainera davantage de touristes dans le pays et offrira un regard spectaculaire sur le pays. « Tous les projeteurs du monde seront braqués sur cet événement structurant de la fête de vodoun qui est un événement tout à fait profane, un événement au cours de duquel on peut on obtenir de la grâce, des bénédictions et autres », a-t-il fait savoir. Pour le Professeur titulaire de sociologie-anthropologie religieuse, Dodji Amouzouvi, le ‘’ Vodoun days’’ ouvre le Bénin sur le monde, et fera venir des milliers de tourismes qui partiront du Bénin avec des souvenirs, qui vont dormir dans des hôtels et renforcer l’économie béninoise. « C’est autant de bénéfice sur investissement que le gouvernement gagne pour le développement de notre pays. Quand j’entends cela, je vois d’abord le développement du pays, je vois des événements de taille mondiale, de taille exceptionnelle qui mettent davantage de Bénin sur orbite. Je vois la révélation du Bénin à lui-même et au monde », affirme-t-il. Selon lui, cet évènement permettra aux béninois de l’extérieur d’avoir une meilleure perception du pays. En sa qualité de garant de la tradition vodoun, le professeur Dodji Amouzouvi, estime que le ‘’ Vodoun days’’ est l’une des meilleures réponses apportées à tout le discours para-anthropologique sur une réalité comme l’entité vodoun. « Le ‘’Vodoun days’’, c’est du vrai », dit-il.