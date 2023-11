J4 Ligue Pro 2023-2024 : As Cotonou surprenante, le champion en titre vaincu

Vues : 2

La quatrième journée de la Ligue Pro, saison 2023-2024, s’est tenue ce week-end dans les différentes zones. On retient en gros, la défaite (0-2) inattendue du champion en titre, Coton Fc, sur ses installations. En effet, pour ce face à face, le club de Ouidah qui sortait d’un large succès 4 -0 devant Étoiles Filantes, accueillait As Cotonou qui, pour sa part, était contraint au nul (1-1) par Requins Fc.

C’était un samedi noir pour Coton Fc et ses fans au stade omnisports de Ouidah. Citadelle imprenable depuis peu, ce stade, chaudron pour les équipes visiteuses, a été le champ d’expression de beau football doublé d’un succès sans bavure de l’équipe visiteuse, As Cotonou. En effet, cette formation venue de Cotonou a réduit à néant les efforts des hommes de Victor Zvrunka. En position défensive, prêts pour subir les assauts de Nabil Yarou et ses coéquipiers, mais également prêts à jaillir à tout moment, les joueurs de Cotonou, conduits par le duo Richard Bio et Salomon Junior, ont transformé le rêve des cotonculteurs en cauchemar. Déjà bien en place et empêchant leurs adversaires de produire leur jeu habituel, ils n’ont concédé la moindre occasion. Mieux organisés, ils ont été les premiers et les seuls à marquer dans la rencontre. Ils ont fait la différence sur deux contres bien exécutés. A la 22e minute, suite à une balle récupérée et envoyée rapidement sur le flanc gauche de l’attaque des cotonois, Christian Abiodoun, d’un enroulé a mis le ballon hors de porter du gardien Assane Cissé. Il va récidiver à la 59e minute et s’est révélé seul buteur de la partie. Ainsi, face à son efficacité, la défense de Coton Fc et surtout son gardien n’ont rien pu faire. A l’arrivée, ils ont perdu cette 3e sortie pour le compte de cette saison. Coton Fc totalise 4points+2 tandis que son bourreau de la journée, Christian Abiodoun (homme du match) et As Cotonou en totalisent 7points +3.

Dans cette même zone C, la rencontre qui opposait Aïnonvi à As Police a été remportée pr Aïnonvi Fc (2-1). Adjidja Fc, pour sa part, a battu Aziza Fc par le score de de 2 buts 0.

4ÈME JOURNÉE CHAMPIONNAT LIGUE PRO

Zone A

BUFFLES FC # BANI GANSÉ FC: 0-1

TAKUNNIN FC # DYNAMO P 0-0

CAVALIERS FC # BÉKÉ FC 0-2

DYNAMIQUE FC # DAMISSA FC 0-0

Zone B

AS TONNERRE # HODIO FC 1-2

RÉAL SS # LOTO-POPO Fc 1-1

ESPOIR SAVALOU FC # ABEILLES FC 2-1

SOLEIL FC # DYNAMO D’ABOMEY 1-2

Zone C

COTON FC # AS COTONOU 0-2

REQUINS FC # ASPAC 2-0

AÏNONVI FC # AS POLICE 2-1

ADJIDJA FC # AZIZA FC 2-0

Zone D

SOBEMAP FC # JSP: 3-2

DJEFFA FC # JAK FC: 1-3

DRAGONS FC # ASVO 1-1

JSO # AO 1-1

Anselme HOUENOUKPO