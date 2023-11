Vie des partis politiques: Moele-Bénin au contact des populations de Tchaourou

Vues : 2

Ousmane Traoré échange avec les militants du réseau

Une délégation du parti Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (Moele-Bénin) est allée à la rencontre des populations de la commune de Tchaourou, le mercredi 1er novembre 2023. La délégation a été conduite par Ousmane Traoré, qui a rallié son réseau au parti le samedi 21 octobre dernier à Parakou. A travers cette descente, il a été question pour Ousmane Traoré et sa délégation, d’expliquer et de rassurer les militants de l’ex-réseau Ousmane Traoré (ROT) de cette commune sur l’option faite d’adhérer à Moele-Bénin. Après les échanges et explications données aux militants et sympathisants du réseau, l’adhésion a été bien accueillie par les populations qui rassurent de leur soutien à Moele-Bénin. Il faut dire que le ROT avait démissionné de l’Union Progressiste le Renouveau (Up-R) pour rejoindre Moele-Bénin. Selon la présidente du réseau, Rachidath Amadou, la vocation du réseau Ousmane Traoré est le bien-être des populations.

Pour sa part, Ousmane Traoré a précisé qu’il a fait un rêve. C’est ce rêve qui les a conduits à Moele-Bénin. Il s’est engagé par la suite à faire le chemin ensemble avec Moele-Bénin. A la cérémonie d’adhésion, le président Jacques Ayadji a rassuré qu’il compte désormais sur le réseau pour l’enracinement de Moele-Bénin à Parakou en particulier et dans tout le septentrion pour de grandes victoires.