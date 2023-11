Colloque international du laboratoire GRAD à l’Uac: La recherche scientifique au centre des réflexions

Vues : 4

Le présidium du lancement official du colloque

Ce que vous devriez savoir: Le laboratoire du Groupe de recherche sur l’Afrique et la Diaspora (GRAD) a lancé le jeudi 02 novembre 2023, un colloque scientifique international sur le thème : “Principes et éthique de la recherche en lettres et sciences humaines : nécessité d’un réexamen des méthodologies”. C’était dans l’amphithéâtre Etisalat de l’Université d’Abomey-Calavi. Durant deux jours, les participants à cette messe scientifique vont réfléchir l’idée précise de la méthodologie que les différents chercheurs adoptent dans divers domaines des humanités. Ceci à travers plusieurs communications.

Que dissent les acteurs : Dans son allocution, le Directeur du laboratoire Grad, Professeur Ferdinand Kpohoué a fait remarquer que ce colloque vient à point nommé. Il éclaira, rassure-t-il plus d’un à travers la cinquantaine de communications. Selon le président du Comité d’organisation, Dr Servais Akpaca, la recherche scientifique est un pilier fondamental. Car, précise-t-il, elle permet de générer des connaissances nouvelles, de résoudre des problèmes complexes et d’améliorer la compréhension du monde. Il est essential, de son point de vue, de suivre une méthodologie rigoureuse et bien établie pour que la recherche scientifique soit crédible, fiable et valable. “ Elle implique l’utilisation d’approches et d’outils spécifiques pour formuler des questions de recherche, collecter des données, les analyser et tirer des conclusions. La méthodologie permet aux chercheurs de suivre des étapes claires et de s’assurer que leurs résultats sont fiables et valides. Tout d’abord, la méthodologie en recherche scientifique garantit la validité des résultats. Elle garantit également que les études sont reproductibles, c’est-à-dire que d’autres chercheurs peuvent reproduire les expériences et obtenir des résultats similaires, renforçant ainsi la confiance dans les découvertes scientifiques. Deuxièmement, la méthodologie permet de minimiser les risques d’erreurs et de biais. Troisièmement, la méthodologie favorise la transparence et l’intégrité dans la recherche scientifique”, a fait comprendre Dr Servais Akpaca. Des explications des organisateurs de ce colloque, il convient de retenir que la méthodologie joue un rôle essentiel en matière de recherche scientifique. De plus, elle garantit la validité et la fiabilité des résultats, minimise les erreurs et les biais, favorise la transparence et l’intégrité, et stimule l’innovation et la découverte.

Par ailleurs: Il faut souligner que les participants viennent du Bénin et de plusieurs autres pays à savoir le Togo, le Burkina Faso, le Cameroun, le Canada, les Etats-Unis, l’Espagne. Les travaux prennent fin ce vendredi 03 novembre 2023.