Reddition de comptes à l’Assemblée nationale: Vote majoritaire des députés pour le 2ème rapport d’activités de Vlavonou

Le Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou a présenté ce jeudi 02 Novembre 2023 au palais des gouverneurs à Porto-Novo, son deuxième rapport d’activités pour le compte de la neuvième législature. Cet exercice conforme à l’article 21 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale est approuvé par 81 députés sur les 109 que compte l’institution.

Louis VLAVONOU, président de l’Assemblée

81 voix pour, 28 contre et 00 abstention, c’est par ce vote que le deuxième rapport d’activités du président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou couvrant la période du 1er avril au 30 Septembre 2023 est adopté ce jeudi 02 novembre 2023 au palais des gouverneurs à Porto-Novo.

La présentation dudit rapport s’est accentué sur quatre principaux axes à savoir : les activités menées au plan interne, les activités menées au plan externe, le bilan des activités de son cabinet et enfin, les difficultés et les perspectives.

Au niveau des activités menées au plan interne, elles concernent les activités parlementaires et les activités d’administration et de gestion du parlement. À ce titre, 06 réunions de bureau, 02 réunions de la conférence des présidents ont été tenues avec un taux moyen de participation des députés de 68%. 12 séances plénières avec 85% comme taux de participation ont eu lieu pendant la période de référence. On note aussi l’adoption en seconde délibération de la loi n°2022-36 portant gestion des produits chimiques et de leurs déchets en République du Bénin. Le rapport a également mentionné la transmission à l’Assemblée nationale de 10 décrets relatifs aux accords de crédit de financement et de prêt par le président de la République. 17 questions orales ont été adressées au Gouvernement dont 09 questions orales avec débat et 08 questions orales sans débat, 10 questions d’actualité pendant la période de référence. Il y a eu également au cours de la période la reprise des élections des autres membres du bureau des commissions suite à la décision DCC 23-054 du 09 mars 2023 de la Cour constitutionnelle, la participation du Parlement béninois à la journée internationale du sport au service du développement et de la paix édition 2023 le 15 avril 2023 sans oublier l’atelier de renforcement des capacités techniques des députés pour une meilleure appropriation du contenu des documents de programmation budgétaire et économique pluriannuelle des dépenses (DPPD) les 05 et 06 juin 2023. À tout ceci s’ajoute le débat d’orientation sur le budget de l’état, gestion 2024 le 14 juin 2023, la désignation des représentants de l’Assemblée nationale au sein de la Haute Cour de Justice (HCJ), de l’Autorité de protection des données à caractère personnel (APDP), de la Commission béninoise des droits de l’homme (CBDH) et dans les Parlements régionaux à savoir: Parlement panafricain, Parlement de la Cedeao et Cip-Uemoa, suite à la décision DCC 23-214 du 14 juillet 2023 de la Cour constitutionnelle; l’élection des secrétaires des commissions permanentes conformément à la décision DCC 23-215 du 13 juillet 2023 de la Cour constitutionnelle; l’organisation de la cérémonie de réception de 16 personnalités béninoises dans l’ordre de la pléiade de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) à Cotonou le 20 juillet 2023. Grâce à une bonne coopération technique, le Parlement de concert avec ses partenaires a permis d’organiser la séance de travail des députés membres du Réseau “Population et développement” avec l’administrateur du Centre d’études de la famille africaine en population, santé et développement durable (CEFA-PSD) à Cotonou le 15 juin 2023; la mise en place des groupes interparlementaires d’amitié (GIA) suivie de l’élection des membres de coordination, Les 06, 07 et 12 juillet 2023.

Au plan interne, plusieurs activités sont réalisées. On peut citer l’organisation de la 1ère session ordinaire du Parlement des jeunes du Bénin (PJB) à Porto-Novo du 26 au 28 mai 2023 et l’organisation de la 1ère session du Parlement francophone régional des jeunes au Bénin du 17 au 24 juillet 2023.

En ce qui concerne les activités menées au plan externe, il y a une mission d’études au Bénin d’une délégation du Conseil National de transition (CNT) de la République de Guinée du 08 au 12 mai 2023. De même, 08 rencontres internationales ont été organisées par visioconférence auxquelles plusieurs députés ont pris part pour représenter l’Assemblée nationale. Le Parlement a également pris part à la séance de travail entre l’Assemblée nationale et le bureau des pays du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (Unicef) le 16 juin 2023. De plus, le rapport a évoqué l’organisation d’un atelier d’information et de sensibilisation des députés de la 9ème législature sur le rôle des Parlements nationaux dans la transposition des textes communautaires et du CIP dans le système institutionnel de l’UEMOA le 27 juin 2023. 28 autres députés ont participé à 17 missions à l’extérieur du pays dont 10 statutaires. 51 personnalités ont été reçues en audience par le Président de l’Assemblée nationale.

Dans sa présentation, le Président Louis Gbèhounou Vlavonou a également relevé des difficultés rencontrées. Après avoir évoqué quelques-unes, il s’est déterminé à concrétiser sa vision, celle de faire du parlement un modèle de modernité, résolument engagé au service du développement du Bénin.

Enfin, l’autorité parlementaire a salué l’ensemble de ses collègues dont la contribution a été déterminante dans l’atteinte des résultats. « Les réalisations parlent d’elles même. Que ce soit en termes de qualité de la production législative, du sens élevé du devoir des députés, de leur assiduité lors des séances plénières, des travaux en commission, ou des activités menées en dehors du palais des Gouverneurs », c’est sur cette note de satisfaction que le président Vlavonou a conclu sa présentation.

Fidèle KENOU