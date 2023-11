Deuxième rapport d’activités de la 9ème législature: Les Démocrates brandissent les raisons de leur rejet

Vues : 10

Contrairement à leurs collègues députés des groupes parlementaires Union progressiste le Renouveau et Bloc Républicain, les 28 députés du parti Les Démocrates ont unanimement voté contre le deuxième rapport d’activités de la neuvième législature. Dans la soirée de ce jeudi 2 novembre 2023, le Président du groupe parlementaire Les Démocrates, Nourénou Atchadé et ses pairs ont dévoilé à travers une conférence de presse, les raisons qui sous-tendent ce rejet collectif du deuxième rapport d’activités de la neuvième législature.

Le premier motif évoqué par les députés de l’opposition parlementaire est la réception tardive du rapport d’activités. Selon ces élus du peuple, les uns ont été informés du dépôt du rapport d’activités dans leur casier à 22h et d’autres à 23h à la veille de l’examen. Ainsi, beaucoup n’ont eu le document à portée de main que le lendemain à 10 heures. Même s’ils estiment que le Règlement intérieur n’impose aucun délai pour l’envoi du rapport d’activités, le Président Nourénou Atchadé et ses pairs trouvent que le temps est trop court pour consulter ce document volumineux de plus de 100 pages avant le vote. Les conférenciers disent avoir voté contre tout simplement parce qu’ils ont fait l’option de ne jamais voter les yeux fermés.

Le second motif du rejet, expliquent les conférenciers, est lié à l’abandon de la proposition de loi qu’ils ont déposée depuis le 4 avril 2023 sur l’amnistie des prisonniers politiques et le retour des exilés. « A la date d’aujourd’hui, on ne peut pas dire là où se trouve cette proposition de loi. Quand on évoque la question, nos collègues nous envoient vers le haut et quand on regarde le haut, on ne voit rien », déplore l’un des conférenciers.

Le troisième motif qui sous-tend le rejet, comme l’expliquent les conférenciers, est le cadre institutionnel non favorable à des élections générales transparentes et inclusives en 2026. Ils dénoncent à ce niveau l’absence de l’opposition au sein de la Commission Electorale Autonome (CENA), la Cour constitutionnelle et l’ANIP dirigée par un Rwandais. « Si le Gouvernement veut que les élections se passent dans de bonnes conditions, il faut qu’il revoie ce cadre institutionnel », ont-ils plaidé.

Le bâillonnement de l’opposition, l’imposition des prix de vente aux producteurs agricoles suivis des interdictions de vendre hors du pays sont entre autres raisons qui ont poussé les 28 députés de l’opposition à voter contre le deuxième rapport d’activités de la 9ème législature.

Fidèle KENOU