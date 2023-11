1ère édition du Salon des Séniors à Cotonou: La problématique de la vie après la retraite en réflexion

Vues : 14

La première édition du Salon des Séniors a été lancée le jeudi 02 novembre 2023 à la Chambre de l’Industrie et du Commerce du Bénin (CCI Bénin). C’est une initiative du groupe de presse L’Economiste du Bénin et de l’Agence de communication CHEZ VOUS, qui vise à aider et à accompagner les travailleurs et les retraités à bien préparer leur retraite pour un mieux-être lors de cette étape de la vie après tant d’années de dur labeur.

Qu’est-ce qui est important : Durant trois jours, du 02 au 04 novembre 2023, ce salon qui a pour thème : « La vie après la retraite au Bénin : opportunités, menaces ou mort sociale », va constituer un creuset d’information et de communication, d’opportunité d’échanges et de rencontres conviviales pour les participants. Ils seront bien outillés sur des thématiques d’actualité et des textes en vigueur qui concernent leur vie de retraite.

Entre les lignes : En effet, à l’âge de 60 ans en moyenne, le travailleur actif est appelé à faire valoir ses droits à la retraite. A ce moment, il s’en suit généralement une période de désorientation au cours de laquelle se produisent des faits perturbants qui conduisent parfois à l’abandon de soi, à l’abandon de tout. Pendant longtemps en effet, l’idée d’un repos bien mérité couvert par une pension, gage de sécurité et de tranquillité pour les vieux jours, a conduit plusieurs générations de retraités à tomber dans le piège de la fatalité. Ils se confrontent alors aux réalités d’une pension dont la congruence défie leurs besoins essentiels si ce n’est l’oisiveté qui rend leur retraite mortellement ennuyeuse et hautement mortifère. Tout ceci, juste par déficit d’information. Pourtant, avec au moins trois décennies de travail, selon le Directeur de L’Economiste du Bénin, Léonard Dossou, le retraité demeure un trésor de compétence et d’expérience avérées. Et une nouvelle vie devrait s’ouvrir devant lui, à condition qu’il ait les clés d’une retraite confortable, loin du stress et des incertitudes. « C’est dans le but d’aider cette catégorie de personnes à avoir une vie épanouie, à continuer d’être des acteurs du développement et à profiter d’une santé bien entretenue, que le Quotidien L’Economiste du Bénin a organisé ce salon », a expliqué le DG Léonard Dossou. L’objectif de ce salon cadre bien avec l’ambition du gouvernement note le représentant de la ministre du travail et de la fonction publique, Nobert Kanhounon, qui a énuméré les actions entreprises par l’exécutif pour une réponse à cette vie de hantise. Après le lancement officiel, la conférence inaugurale autour du thème : « Mauvaise préparation de la retraite : dangers et problèmes sociaux ». Elle a été animée par le DG de l’Innovatech, Amidou Adamou. Dans sa communication, il fait savoir que la retraite doit être considéré comme une conquête sociale. Car, dit-il, « c’est le temps de la misère. Une descente en enfer où tous les avantages matériels sont supprimés ». Il a évoqué d’une part les valeurs et d’autre part les conséquences de la retraite avant de faire des recommandations aux participants.

Par ailleurs : Plusieurs panels et communications sont prévus pour se tenir jusqu’au samedi 04 novembre 2023. Entre autres : « Les opportunités d’investissement dans la prise en charge des personnes âgées (loisir, tourisme, culture, etc.) » ; « Rôle et responsabilité des employeurs (Etat, entreprise privées, publiques, institutions etc. dans le processus de la préparation de la retraite du personnel) : « Les droits et dispositions en vigueur au Bénin en matière de jouissance de la retraite » ou encore « Comment calcul-t-on la pension de la retraite ? ».

Alban TCHALLA