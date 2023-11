Décoration des députés de la 9è législature: L’opposition n’a pas boudé la distinction de Talon

Vues : 16

ATCHADE Nourénou, Vice-président du parti Les Démocrates

Conformément aux dispositions légales en République du Bénin, le Chef de l’Etat, Patrice Talon a pris le décret n° 2023-4408, du 04 septembre 2023 pour décorer les députés de la 9è législature. Ils sont 108 députés élevés dans différents grades et dignités de l’ordre national du Bénin le mardi 31 octobre 2023 à Porto-Novo. L’acte solennel de cette distinction a été présidé par le Vice-Grand Chancelier de l’Ordre national du Bénin, Falilou Adissa Akadiri en présence du président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Mais il y a une surprise à cette occasion qui ne caractérisait pas cette 9è législature. Les députés toute tendance confondue étaient unanimes et en joie à cette circonstance. Il y a lieu de constater qu’à côté des élus de la mouvance, ceux de l’opposition, notamment les députés du parti Les Démocrates ont massivement fait le déplacement pour recevoir cette distinction honorifique. Chose rare, cette attitude des députés de l’opposition a surpris l’opinion publique. Car, depuis la mise en place de cette législature, les députés du parti Les Démocrates ont habitué le peuple béninois au boycott tout azimut et à s’opposer à tout. Mais, ils n’ont pas réussi à décliner la décoration par opposition au régime Talon. Ce qui fait dire à plus d’un qu’ils ne sont pas dans une vraie opposition au régime en place. Car, comme l’a récemment dénoncé l’ancien député Candidide Azannai, une opposition véritable ne peut accepter des faveurs, cadeaux ou poste d’un gouvernement qu’il combat.