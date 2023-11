Potentiel créatif de l’Afrique: Cotonou accueille bientôt la 6e édition du Salon Afrique Unie

Vues : 9

La 6e édition du Salon Afrique Unie visant à promouvoir le riche potentiel créatif de l’Afrique se tiendra à Cotonou, du 9 au 11 novembre 2023. À la faveur d’une conférence de presse tenue le mardi 31 octobre 2023 au siège de la CCI-Benin, le comité d’organisation a expliqué l’initiative et a dévoilé le programme de cette édition.

Que retenir du projet: Organisée autour du thème : Économies créatives et technologies immersives: Quels enjeux pour l’Afrique?, la 6è édition du Salon Afrique Unie, se tiendra du 9 au 11 novembre 2023 au palais des congrès de Cotonou et parallèlement sur l’esplanade de l’Amazone. Selon l’organisatrice du S.A.U, Urmine Gounongbé, ce projet a été initié par les africains de la diaspora afin de dévoiler le modèle positif de l’Afrique à travers son talent, sa culture, sa gastronomie, mais également son caractère entrepreneurial. A l’en croire, le S.A.U, est une plateforme de valorisation des acteurs africains et afro descendants proposant des solutions alternatives pour un développement maîtrisé. Ainsi, diverses activités seront au programme de cette rencontre annuelle de 3 jours. Il s’agira des conférences débats, des masterclass, des workshops, des rencontres B 2 B, un concours de pitch, des sessions de job dating et des animations. La particularité de cette 6e édition selon les organisateurs est la mise en place d’un pôle business visant à promouvoir des opportunités d’affaires en Afrique, avec l’appui des partenaires publics. Selon Aida Diop, membre du comité d’organisation, les entrepreneurs sélectionnés auront la possibilité de pitcher leur projet. «La seconde particularité de cette première édition en Afrique et au Bénin est la mise en place d’un espace emploi/formation pour promouvoir les opportunités d’emplois, de stages au Bénin et dans d’autres pays d’Afrique », a-t-elle précisé. Selon les organisateurs, le choix porté sur le Bénin pour accueillir cette première édition en Afrique, n’est pas anodin. Pour eux, le Bénin est un pays en pleine expansion à travers ses potentiels culturels et touristiques, le développement des infrastructures et autres. « Le Salon Afrique Unie souhaite ainsi mettre en avant le rayonnement et le dynamisme des acteurs qui contribuent au développement du Bénin », a laissé entendre Gérémie Gbègniho, membre du comité d’organisation.

Une initiative saluée par la CCI-Bénin : Selon la directrice des opérations à la CCI-Bénin, Joëlle Videhouenou, l’institution consulaire est déterminée à accompagner un tel évènement d’envergure. A l’entendre, après 5 éditions tenues en France, la 6è édition qui se tiendra au Bénin va regrouper des opérateurs économiques de divers horizons et leur permettra de mettre en lumière le secteur privé à travers plusieurs partenariats pour les porteurs de projet et les investisseurs du pays. Le Salon Afrique Unie, souhaite, selon elle, mettre en avant le rayonnement et le dynamisme des acteurs qui contribuent au développement du Bénin et de l’Afrique en général.