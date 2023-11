Appui à la recherche scientifique et à l’innovation: L’Uac bénéficie du 5ème programme d’appui institutionnel Belge

Vues : 6

Dans le partenariat entre l’Université d’Abomey-Calavi au Bénin et l’Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur (ARES), le 5ème Programme d’Appui Institutionnel Belge (P5) a été lancé au profit de l’Uac. C’est la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan qui a procédé à ce lancement le mercredi 25 octobre 2023.

Ce que vous devriez savoir : Déjà 26 années de coopération fructueuse entre l’Uac et l’ARESS en Belgique. Ce partenariat a permis de mettre en place plusieurs projets et programmes d’appui à la recherche et de faciliter la mise en place de plusieurs filières de pointe. C’est dans cette même logique qu’a été lancé ce 5ème Programme d’Appui Institutionnel. Il est financé par l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur de la Belgique au profit de l’Université d’Abomey-Calavi. A travers ce programme, l’Uac ambitionne de développer et de renforcer ses partenariats afin qu’à l’horizon 2027, la qualité de la recherche scientifique et de l’innovation soit améliorée et les résultats mieux valorisés surtout dans le domaine de l’alimentation, de la nutrition, de la santé des enfants. Pour atteindre cet horizon, des axes d’intervention prioritaire sont définis autour d’une thématique centrale intitulée « Alimentation, nutrition, santé des enfants de zéro à 5 ans et des femmes en âge de procréer dans une approche one heath ». Ces axes sont : appui à la recherche scientifique et l’innovation du Bénin ; développement de l’enseignement supérieur et un bon état nutritionnel des populations par l’amélioration de la nutrition et la consommation d’aliment sain et équilibré par les populations locales en particulier au profit des femmes en âge de procréer et des enfants.

Entre les lignes : A l’issue des interventions, des formations avancées en Master et en Doctorat à la recherche pluridisciplinaire seront renforcées et d’instaurer des collaborations inter-laboratoires pour produire des résultats scientifiques qui soutiennent des innovations, leur valorisation grâce à des équipes recherche compétente. « Le programme sera utile au développement de projet et programmes régionaux ainsi qu’à un meilleur apprentissage des étudiants et des chercheurs tant dans leur mobilité que par le numérique », s’est réjoui le recteur Félicien Avlessi, pour qui, l’Uac tire une grande satisfaction. Il a témoigné sa gratitude à toute l’équipe de l’ARESS. Représentant la Direction de la coopération et du développement belge (DGD), Clémence Dejonckheere a fait savoir que la continuité sans faille de cet appui permet à l’Uac de renforcer son rôle dans la structuration d’une offre de formation de qualité qui permet de déboucher sur des emplois qualifiés et de répondre aux défis de l’accroissement de la population estudiantine et du développement du Bénin. Elle s’est réjouie de la coopération fructueuse qui existe entre son pays et le Bénin. A l’en croire, il est prévu de renforcer les capacités de formation, de recherche pour la mettre en adéquation avec le marché et le renforcement de la composante institutionnelle et de réseau dans le domaine de la nutrition.

Par ailleurs : En procédant au lancement de ce 5ème programme, la ministre de l’Enseignement supérieur, Eléonore Yayi a rappelé que le P4 avait comme objectif qu’‘’une plus grande proportion d’étudiants de l’Université d’Abomey-Calavi suit avec succès des formations pertinentes dans les licences prioritaires’’. Ce P4 est achevé depuis 2019 et impacté les entités et facultés comme l’IFRI, la FAST et la FASHS ainsi que la FASEG. Avec comme résultat à titre d’exemple, près de 1000 diplômés formés et libérés sur le marché de l’emploi. Elle salue cette grande initiative et félicite tous les acteurs qui ont pu se parler pour sortir ce projet. Eléonore Yayi a aussi fait savoir que le rôle de la coopération dans le développement d’une institution n’est plus à prouver. C’est d’autant plus capital quand on sait qu’aucune institution ne peut atteindre ses missions si elle ne s’ouvre à ses pairs.

