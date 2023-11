Ministère des Affaires étrangères: Olushegun Bakari met en place son équipe de travail

Vues : 9

Le ministre Olushegun Adjadi Bakari

Les cadres du cabinet du ministre des Affaires étrangères sont renouvelés. La mise en place de cette nouvelle équipe fait suite à la prise de fonction du ministre Olushegun Adjadi Bakari, nommé le 06 juin 2023. Ainsi, à l’issue du Conseil des ministres du mardi 31 octobre 2023, la liste de la nouvelle équipe du ministre, a été rendue publique. En effet, le Directeur et Directeur adjoint de Cabinet respectivement Hervé Zanvo et Oméga Honvoh cèdent leurs places à Inès Kérékou et Agniola Ahouanmènou. Au niveau du Secrétariat général, Erick Jean-Marie Zinsou est remplacé par Franck Armel Afoukou. Auparavant Secrétaire Général adjoint, ce dernier est promu Secrétaire Général du ministère. Le nouveau patron de l’administration du ministère a pour adjoint, Martinien Ako, muté de la Direction Afrique et Moyen Orient (DAMO). Gabin Kakpo est maintenu à la tête de la Direction du Protocole d’Etat, qui devient désormais une Direction générale. Ces nominations font suite à l’adoption, il y a quelques jours, du nouveau décret portant Attributions Organisation et Fonctionnement (AOF) du ministère, et qui a introduit plusieurs réformes. La passation de service est prévue demain jeudi 02 novembre.

Ci-dessous la liste complète des nominations :

Directeur de cabinet

Madame Inès KEREKOU

Directeur adjoint de cabinet

Madame Agniola AHOUANMENOU

Secrétaire général du ministère

Monsieur Franck Armel O. AFOUKOU

Secrétaire général adjoint du ministère

Monsieur Martinien AKO

Directeur général des Relations extérieures

Monsieur Clauvis OGOUBIYI

Directeur général de l’Attractivité et de la Diplomatie économiques

Monsieur Moubarack SOUMANOU

Directeur général des Affaires consulaires et des Béninois de l’Extérieur

Madame Myrina AMOUSSOUGA

Directeur général du Protocole d’Etat et des Conférences

Monsieur Gabin KAKPO

Directeur des systèmes d’information

Monsieur Thierry AHOUASSOU, cumulativement avec ses fonctions actuelles

Directeur des Affaires juridiques

Monsieur Roméo HOUNKPONOU

Conseiller technique aux Affaires de Chancellerie

Monsieur Eusèbe AGBANGLA

Conseiller technique Moyen Orient

Monsieur Mouhamed de MILIANO AMADOU