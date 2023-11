Valorisation des cultes endogènes: Wilfried Houngbédji présente les “VODUN DAYS”

Vues : 11

De quoi s’agit-il : En marge de la célébration du 10 janvier, marquant la journée nationale des cultes endogènes, le Gouvernement envisage l’organisation d’un évènement annuel dénommé « Vodun days », au cours du premier mois de chaque année à Ouidah. L’objectif est de promouvoir le patrimoine culturel national et au rayonnement de la destination Bénin. En conseil des ministres, le mardi 31 octobre 2023, l’exécutif a marqué son accord pour une mission de maîtrise d’œuvre complète pour les travaux d’aménagement des sites retenus dans le cadre des manifestations culturelles des « Vodun days ». Dans ce cadre, précise le compte rendu du conseil, les sites du Fort français, de la Forêt sacrée, de l’esplanade du Temple des pythons, de la place MARO et du village de la plage près de la Porte du non-retour, ont été identifiés pour être aménagés afin d’accueillir les différentes manifestations dès l’édition 2024.

Pourquoi cette nouvelle célébration : Lors du point de presse à l’issue du conseil des ministres, le Porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji a expliqué la vision du gouvernement à instaurer cette nouvelle manifestation culturelle. Selon lui, les « Vodun days » interviendront chaque année dans la foulée de la célébration des religions traditionnelles afin d’accroitre le nombre de touristes au Bénin. « Nous avons envisagé que les 9 et 10 janvier les « Vodun days » se tiennent pour devenir surtout dans la dynamique de ce qui se fait dans le secteur du tourisme, une véritable attraction. Au-delà de la célébration à laquelle nous sommes déjà habitués, faire en sorte que ce soit un événement majeur comme ailleurs on a tel carnaval nous voulons que l’occasion de la célébration de nos religions, signe de notre identité, permettent également au pays d’avoir d’avantage de visibilité, de faire venir chez nous, nombre de touristes et de favoriser aussi les déplacements à l’interne de Béninois qui apprennent à mieux connaître nos cultures », a-t-il fait savoir. Pour le porte-parole du gouvernement, les « Vodun days » n’empêcheront pas, la célébration du 10 janvier partout ailleurs dans le pays. En revanche, poursuit-il, la ville de Ouidah sera le seul site sur lequel les « Vodun days » vont se dérouler. « Si l’on veut en faire une attraction, un rendez-vous qui deviendra permanent, il faut bien le sédentariser quelque part ce rendez-vous-là pour lui faire une identité durable. C’est pour cela qu’au regard du rôle que joue Ouidah dans les manifestations liées aux religions traditionnelles, cette ville a été retenue et cela vient par ailleurs conforter tout ce qui se fait à Ouidah pour en faire une destination touristique de premier plan sur les années à venir », a-t-il souligné.