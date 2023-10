Lutte contre le cancer du sein: AGL- Bénin et Bénin terminal sensibilisent leurs collaborateurs

Vues : 1

Photo de famille au terme des séances d’information et de sensibilisation

Africa Global Logistics (AGL) a organisé des ateliers de sensibilisation et des séances de dépistage contre le cancer du sein à l’attention du personnel de ses différentes filiales. C’était le jeudi 19 octobre 2023 à son siège social à Cotonou, dans le cadre de «Octobre Rose», une initiative mondiale de sensibilisation sur l’importance du dépistage du cancer du sein tout au long du dixième mois de l’année.

Pendant tout le mois d’octobre 2023, la société AGL avec ses différentes filiales, a soutenu la lutte contre le cancer du sein qui, selon les études, est une maladie qui touche en moyenne une femme sur huit dans le monde. C’est ainsi que le personnel des différentes filiales de AGL-Bénin à savoir Bénin Terminal, SMTC, SOCOPAO et SEP a participé à une séance d’information et de sensibilisation animée par le Docteur Zayd Olatoundji, spécialiste en gynécologie-obstétrique de la clinique Louis Pasteur. Pour l’édition 2023 d’Octobre Rose, AGL au Bénin a donné une suite favorable aux membres de WILA (Women In LogisticsAfrica) qui ont souhaité faire bénéficier aux adhérents de cette association à but non lucratif, le programme mis en œuvre par AGL au Bénin. A en croire le Président Exécutif de AGL (Africa Global Logistics) au Bénin, Venance Lubin GNIGLA, la société AGL au Bénin, réaffirme son attachement à travers ces actions de mobilisation contre le cancer du sein, en faveur de la santé de ses collaborateurs qui constitue une priorité essentielle. «Cette journée de sensibilisation traduit notre volonté en tant qu’entreprise citoyenne d’informer et d’engager nos collaborateurs pour lutter efficacement contre le cancer du sein », a-t-il fait savoir.

Il faut noter que AGL est l’opérateur logistique multimodal de référence en Afrique réunissant plus de 23 000 collaborateurs dans 49 pays. Au Bénin, AGL emploie près de 1000 personnes à travers ses filiales Bénin Terminal et AGL-Bénin qui déploient leurs activités dans les secteurs logistique et maritime (consignation, manutention, transit).

Assise ASSOGBA