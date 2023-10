Vie des partis politiques: Adhésion du CRAS au parti MOELE-Bénin de Jacques Ayadji

Vues : 5

Le Cercle de Réflexion pour des Actions Spécifiques (CRAS), a proclamé son adhésion au parti MOELE-Bénin, le samedi 28 octobre 2023, à Abomey. C’était en présence d’une délégation du Bureau Politique National du Parti conduite par sa première vice-présidente, Léontine Michaï, accompagnée du vice-président coordonnateur du Zou, Arsène Soglo.

Le présidium lors de la cérémonie d’adhésion à Moele-Bénin

De quoi s’agit-il : Le Cercle de Réflexion pour des Actions Spécifiques (CRAS), est désormais membre du parti politique MOELE-Bénin. Sympathisante de longue date, l’organisation vient de formaliser son intégration à la formation politique de Jacques Ayadji. Pour cette occasion, des délégués du CRAS sont venues de toutes les communes du département du Zou à savoir Abomey, Agbangnizoun, Bohicon, Covè, Djidja, Ouinhi, Zagnanado, Za-Kpota, Zogbodomey pour annoncer de grands jours au parti dans le Zou. Au nom de tous les militants, militantes et cadres du CRAS, le secrétaire général du CRAS, Guénolé Houndegnon a procédé à la lecture de la déclaration officielle de leur adhésion et a prêté serment de s’engager à travailler pour renforcer davantage les bases de MOELE-Bénin dans les 23ème et 24ème circonscriptions électorales.

Que disent-ils : Pour le président du comité d’organisation de la cérémonie, cet événement constitue l’aboutissement d’un travail individuel et collectif considérable entrepris dès la fin des dernières élections législatives. A le croire, « MOELE-Bénin est ce seul parti dont le courage, l’audace et l’optimisme d’exister et d’animer la vie politique de notre pays sans se faire absorber par un quelconque grand bloc avec derrière lui un avenir plus que rassurant ». Le président exécutif du CRAS, Philippe Adagbè a, quant à lui, exprimé sa gratitude pour l’accueil et la disponibilité dont a toujours fait montre le Président de MOELE-Bénin, Jacques Ayadji et l’ensemble des cadres et militants du Parti pendant les années passées de partenariat. « CRAS avait existé sur d’autres fronts. À partir d’aujourd’hui, allez dire au Président et aux militants de MOELE-Bénin que CRAS est devenu définitivement et totalement MOELE-Bénin », a-t-il indiqué. Après avoir reçu la déclaration d’adhésion du CRAS à MOELE-Bénin, la première vice-présidente du Parti, Léontine Michaï les a exhortés à mettre tout en œuvre pour le bon fonctionnement du parti. « Au nom du Président Jacques Ayadji, au nom de tout le Bureau Politique National, nous vous accueillons dans la grande famille de MOELE-Bénin », a-t-elle déclaré.

Assise AGOSSA