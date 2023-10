Assemblée générale ordinaire de l’association des sociologues et anthropologues: L’équipe du Professeur Houngnihin réélue à la tête de la SoBeSA 

Vues : 25

Mise sur les fonts baptismaux, le samedi 8 avril 2017 à Cotonou, la Société béninoise de sociologie et d’anthropologie (SoBeSA) a organisé, le samedi 28 octobre 2023 dernier, dans l’amphithéâtre Houdégbé de l’Université d’Abomey-Calavi, sa 3è Assemblée générale ordinaire. Cette rencontre statutaire a porté sur le bilan du mandat 2020-2023 du bureau sortant ainsi que l’examen des textes fondamentaux et le renouvellement des instances dirigeantes. Au terme de cette Assemblée générale ordinaire de la SoBeSA, un nouveau bureau exécutif a été élu et est présidé par le Professeur Roch A. Houngnihin.

Ce que vous devriez savoir : La rencontre a regroupé plusieurs centaines de participants, notamment des sociologues et anthropologues de différentes générations (de 1979 à ce jour). La cérémonie de cette Assemblée générale a connu la présence de grande personnalités et scientifiques ainsi que des Enseignants-Chercheurs membres de la SoBeSA. Il s’agit entre autres de l’ex-ministre Pascal TOGBE, l’honorable Arifari BAKO, du Recteur honoraire Maxime Da CRUZ, du représentant du Recteur Avlessi, Romain HOUNZANDJI, du Professeur Albert Tingbé-Azalou et de biens d’autres.

Le présidium à l’ouverture des travaux

Que disent les acteurs : Le Président du Comité d’organisation, Prof. Pascal DAKPO a indiqué que le défi pour une société savante comme la SoBeSA est de promouvoir la recherche scientifique sur les phénomènes sociaux et les événements que subissent les populations et l’environnement. « Cette rencontre statutaire portera essentiellement sur le bilan du mandat 2020-2023, l’examen des textes fondamentaux et elle consacrera le renouvellement des instances de notre société savante », a-t-il précisé avant d’indiquer ce qui est attendu des participants : « Ce qui m’importe en effet, c’est l’avenir ; ce sont les perspectives que nous tracerons, pour asseoir une société savante forte de notre cohésion ; forte de nos capacités de travail et de réflexions, selon l’attribut de « Médecins de la société » qu’on nous confère en tant que Sociologues et anthropologues dans la construction des espaces pour un meilleur vivre ensemble ».Le président sortant de la SoBeSA, Roch A. HOUNGNIHIN a fait observer une minute de silence en la mémoire de tous les collègues sociologues et anthropologues décédés avant de rappeler le contexte de la création de la SoBeSA et les défis majeurs à relever. Dans son discours d’ouverture des assises, le Chef de Cabinet du Recteur, Romain HOUNZANDJI a salué la présence de toutes les générations de sociologues et d’anthropologues béninois réunies à l’occasion de cette rencontre générationnelle si riche d’histoire et de perspectives avant d’exhorter les membres de SoBeSA à faire des sciences sociologique et anthropologique un pôle majeur de développement pour le Bénin.

L’équipe du professeur Roch A. Houngnihin a, au cours de ce rassemblement des membres de la société savante, fait le bilan de ses actions. Les principales activités réalisées durant les trois dernières années sont, selon le secrétaire général de la SoBeSA, la poursuite et la finalisation du processus d’enregistrement de la SoBeSA, le renforcement des partenariats internes et externes, la redynamisation du processus de mobilisation des ressources financières de la SoBeSA, le renforcement de données de base de la société, des hommages rendus aux Professeurs Aguessy et Odunlami, l’appui à la célébration de la journée internationale des droits des femmes, des formations de renforcement des capacités, l’organisation du « mercredi scientifique » du 1er décembre 2021, la visite des trésors royaux etc.

La trésorière générale de l’association a aussi présenté le bilan de son exercice avant de soumettre à l’appréciation des membres les documents présentés. En appréciant ledit bilan, les participants ont largement félicité l’équipe du professeur Houngnihin avant de procéder, après des recommandations, à la validation du rapport moral du bureau sortant et de son rapport d’activités 2020-2023 suivi de celui financier. Au cours de ces mêmes travaux, ils ont aussi fait la relecture des textes fondamentaux (statuts et règlement intérieur). Les recommandations des participants ont porté sur la nécessité d’élaborer un plan stratégique pour la SoBeSA, de développer des stratégies de mobilisation de ressources (pour assurer l’autonomie de fonctionnement), de capitaliser les œuvres des aînés, d’organiser des activités de visibilité (bulletin de liaison, revue scientifique, etc.), d’engager la SoBeSA dans la professionnalisation des sociologues et anthropologues, de promouvoir un centre d’écoute et d’accompagnement des jeunes, etc.

Les 7 membres du bureau exécutif élus

Par ailleurs : Au terme des travaux, un nouveau bureau composé de sept membres a été élu pour les trois prochaines années. Il est composé notamment des membres de l’équipe sortante réélus à l’unanimité à l’issue du scrutin supervisé par un présidium de trois membres. Aussitôt installé dans ses fonctions, le président élu du bureau, Professeur Roch A. HOUNGNIHIN a remercié les membres de la SoBeSA pour leurs engagements avant de féliciter ses collègues pour leur reconduction. En avouant qu’il a conscience des espoirs que les ainés portent en son équipe, le professeur Roch A. Houngnihin a esquissé les défis majeurs à relever par la nouvelle équipe dans les trois prochaines années. Il s’agit, indique-t-il, du renforcement de la base sociale de la SoBeSA, la consolidation de la place de la sociologie et de l’anthropologie dans la société béninoise, l’appui à la formation académique dans les Universités où sont formés des sociologues et anthropologues, la mobilisation des ressources en faveur de la recherche et de la formation et la nécessité d’un enseignement des sciences sociales basées davantage sur les réalités africaines.

La SoBeSA a pour but d’élever et de maintenir les potentialités intellectuelles et professionnelles des membres par la publication de résultats de recherches dans tous les domaines d’activités relevant de ses compétences et de rendre les membres plus efficaces dans leurs milieux de travail. A ce titre, la SoBeSA a pour objectif de faire connaître au public les disciplines et leur importance dans le développement des différents secteurs de la vie sociale, économique, politique et culturelle du Bénin. La SoBeSA admet comme moyens d’action, toute initiative pouvant concourir à la mise en application de ses statuts y compris l’organisation des formations, des publications, des conférences-débats, des sessions d’études/colloques, des recherches-actions et développement et des stages de spécialisation et de mise à niveau etc.

La photo de famille des participants à l’AG

Voici les membres du Bureau Exécutif National de la SoBeSA

Président : Roch Appolinaire HOUNGNIHIN (Université d’Abomey-Calavi) ;

Vice-président : Abdoulaye BÉNON MONRA (Université d’Abomey-Calavi) ;

Secrétaire général : Michel Victor DANGNON (CT/Ministère de l’Intérieur) ;

Trésorier général : Justine HOUZANME (société civile) ;

Secrétaire à la formation et à la recherche scientifique : Pascal DAKPO (Enseignant d’Université à la retraite) ;

Secrétaire à l’organisation : Karl Martial NASSI (Université d’Agriculture de Kétou) ;

Secrétaire à la communication : Gérard AGOGNON (Directeur Général d’organe de presse).

Au titre du Contrôle Interne :

Eric Azando (Université de Parakou) ;

Alexis Zannou (Administration Publique).