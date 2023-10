Guy Mitokpè, suite aux propos de Wilfried Houngbédji: « Le souci de Boni Yayi n’est pas de revenir sur une liste électorale »

Vues : 62

Guy Mitokpè

A la suite des propos tenus par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji sur une probable revanche envisagée par Les Démocrates, le Secrétaire à la communication du parti Les Démocrates, Guy Dossou Mitokpè a réagi. Il était sur une émission de la web Tv du Béninois Libéré. Sur Rfi, le jeudi 26 octobre dernier, Wilfried Houngbédji a déclaré que « ceux qui ont perdu une bataille rêvent de revanche. Mais dans le cas d’espèce, je pense qu’il n’y a plus de place pour une revanche quelconque. Si tel était le projet de ceux qui sont en face, parce que le match a déjà été joué en aller et retour, et à chaque fois, Patrice Talon l’a emporté ». Pour Guy Mitokpè le souci de Boni Yayi n’est pas de revenir sur une liste électorale pour être candidat en quoique ce soit. Son souci, c’est d’aider le pays pour que les acquis de la démocratie puissent être préservés. « La priorité du parti Les Démocrates aujourd’hui, c’est de constituer à renforcer et de consolider. Et pour y arriver, il faut le plus important d’entre nous, il faut le plus efficace d’entre nous, il faut le plus populaire d’entre nous, il faut le plus expérimenté d’entre nous, à la tête du parti, pour non seulement guider, mais aussi accompagner la troupe », a-t-il dit. Dans son argumentaire, Guy Dossou Mitokpè a expliqué que pour Les Démocrates, le Bénin doit retrouver coûte que coûte sa démocratie chèrement acquise. Car, c’est aussi ce qui faisait la fierté du pays à l’extérieur. « Que le nom du président Boni Yayi revienne sur une liste n’est pas la priorité du parti. Alors, ceux qui pensent que le président Boni Yayi prend la présidence du parti Les Démocrates pour revenir au-devant de la scène politique pour un quelconque poste électif ont été bien servis », fait-il comprendre. Le président Boni Yayi, poursuit Guy Dossou Mitokpè, n’est pas quelqu’un qui a fait 05 ans et qui n’a pas pu rebeloter. Et ce n’est pas non plus, qu’il a fait 05 ans et qu’il le perçoit comme un rêve inachevé. « C’est plutôt quelqu’un qui a géré ce pays pendant 10 ans. De surcroît, pour son deuxième mandat, c’est même au premier tour que le peuple lui a certifié sa victoire. La seule chose qui le motive aujourd’hui, c’est l’acceptation à l’appel du peuple de prendre la première responsabilité au sein du parti », a-t-il insisté.

Alban TCHALLA