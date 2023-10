Ligue africaine professionnelle du Basketball 3×3 “African Quest 2023” : Les objectifs de l’étape 8 de Cotonou précisés

Vues : 2

Les participants au terme de la conférence de presse

Les responsables de Dreals Paris et de la fédération béninoise de basketball ont animé une conférence de presse le vendredi 20 octobre 2023, à l’hôtel Ma Villa à Akpakpa. Objectif, tenir informer les hommes des médias des tenants et les aboutissants de la tenue de l’étape 8 du tournoi de basket-ball 3×3 African Quest 2023 au Centre Communautaire EYA de Cotonou, Bénin. Et selon le Directeur Général de Dreals Paris Afrique, Jean Marc Aloumon, l’un des objectifs est d’offrir la possibilité aux équipes d’engranger de nouveaux points afin de se qualifier pour la grande finale qualificative pour le Manama Master, World Tour FIBA et ensuite pour les jeux olympiques de Paris 2024. Ce stop tour d’après ses explications a lieu le dimanche 22 octobre, au Centre Communautaire EYA de Cotonou. Plusieurs équipes sont venues au rendez-vous. «Outre les équipes béninoises et celle du Togo, nous aurons celles de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, de l’Afrique du Sud, du Zimbabwe et du Botswana», a informé Jean Marc Aloumon. A cette conférence, était aussi présent Ismahinl Onifadé, président de la Fédération Béninoise de Basket-Ball. Très heureux de l’initiative, il a fait comprendre pourquoi le choix de son comité exécutif à s’investir plus dans le basket-ball 3×3. «C’est une belle idée validée par la FIBA. Il nous a été recommandé de faire partie de ces premiers pays et nous avons saisi cette main tendue et cette chance de développer le basketball 3×3 en Afrique. L’objectif est d’y exceller en tant qu’un des pionniers», a-t-il déclaré précisant que cette forme de basket-ball permet aux joueurs d’améliorer leur conditions physique, leur technique et leur vision du jeu. Sur le partenariat entre Dreals Paris et la Fédération Béninoise de Basket-Ball, le Dr Onifadé a souligné qu’il vise à développer le basketball 3×3 béninois. «Dreals Paris et FBBB, c’est une histoire qui date. Nous avons fait de formidables choses ensemble. Je pense que Dreals n’est pas pour un pays mais pour toute une jeunesse », salue-t-il avant de préciser «tout ce que nous faisons aujourd’hui sur le plan national qu’international (Résultats, performances, formations etc…), c’est grâce à ce partenariat». Les formateurs des arbitres, des joueurs et entraineurs n’ont pas manqué d’apprécier le niveau des acteurs qu’ils ont eu sous leur responsabilité. Et selon Patou Lomboto Kamona, Ancien international Congolais qui va s’occuper des Stage des joueurs, les différentes équipes ont de bons joueurs qui ont tout de même besoin d’apprendre à se fixer sur le jeu, leur réactivité et leur créativité. Pour Jimmy Auré, Arbitre Formateur Basket-ball 3×3, le niveau s’améliore à chaque édition de cette compétition qui vise à faire des rêves des jeunes basketteurs une réalité (Dreals).

A préciser, que la compétition démarrée le vendredi 20, s’est achevée le dimanche 22 octobre.