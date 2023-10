Prétendue grâce présidentielle à des prisonniers: Le ministère de la justice dément et apporte des clarifications

Vues : 103

Yvon Détchenou, ministre de la Justice

« Il n’a été question, à aucun moment, d’une quelconque décision gouvernementale ou présidentielle ». C’est que dit la direction de communication du ministère de la justice et de la législation à propos des rumeurs faisant étant d’une volonté de libération d’un nombre important de prisonniers. Selon le ministère, un atelier portant “Approches de collaboration des acteurs et modalités d’harmonisation et de traitement des actes judiciaires”, a eu lieu le samedi 21 octobre 2023, au ministère. Il a réuni l’ensemble des Greffiers en chef des juridictions de fond, le Président et certains membres du bureau de la Chambre Nationale des Huissiers du Benin. « L’activité a porté entre autres sur la numérisation des décisions de justice pour en améliorer la conservation, la sécurisation des actes judiciaires, l’examen des dysfonctionnements qui ralentissent la mise en œuvre diligente des dispositions légales relatives aux aménagements de peines (libération conditionnelle, suspension des peines et grâce présidentielle) pour la recherche de solutions idoines », peut-on lire sur les canaux digitaux du ministère. A cette occasion, précise le ministère, il n’a été question, à aucun moment, d’une quelconque décision gouvernementale ou présidentielle. « Les publications autour du sujet sont donc inexactes et n’engagent que leurs auteurs », informe le démenti du ministère.