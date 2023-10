League professionnelle africaine 3×3 de Basketball: Dreals Paris débarque à Cotonou pour la grande finale de 2023

Vues : 8

L’équipe d’organisation ici à sa descente à l’aéroport de Cotonou avec les trophées

Ce que vous devriez savoir : La phase finale de la Ligue professionnelle Africaine de Basketball 3×3 « African Quest 2023 » se tient à Cotonou, Bénin. Ce sera du vendredi 20 au dimanche 22 octobre 2023, au centre communautaire Eya d’Akpakpa. Elle est organisée quelques jours après la tenue du Stop 7 de ladite Ligue sur les installations de Sapeur-pompier d’Adjamé, le samedi 14 octobre dernier, par Dreals Paris du Directeur Général Jean-Marc Aloumon dont l’équipe d’organisation est déjà à Cotonou. Selon le calendrier, la grande finale aura lieu, le dimanche 22 octobre prochain. Mais avant cela, il est prévu le Stop 8 de Cotonou pour déterminer les équipes qualifiées pour la grande finale qui est qualificatif au Manama Master, World Tour FIBA. Outre les équipes béninoises et celle du Togo, celles de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, de l’Afrique du Sud, du Zimbabwe et du Botswana sont également en lice. En marge du tournoi international, il est prévu des concours de Tirs à 3 points avec les partenaires, des concours de Dunk et d’autres surprises agréables pour embellir la fête. A travers cette compétition que la Société française Dreals Paris et la Fédération béninoise de Basket-ball (Fbbb) que dirige Docteur Ismahinl Onifadé, organisent, le Centre Communautaire EYA sera de nouveau le centre du monde en sport urbain.

Ce qu’ils en disent : Plusieurs activités attendent les athlètes qui seront présents à Cotonou. « Dreals Paris va s’occuper de plusieurs aspects notamment : la préparation physique, l’enseignement des fondamentaux spécifiques du 3×3 et des séances analyses vidéos; des séances stratégiques : construction d’équipes 3×3 et tactiques et techniques de jeu 3×3 », a renseigné Patou Lomboto Kamona, ancien international Congolais qui va s’occuper du stage des joueurs. Comme lui, Jimmy Auré, Arbitre Formateur Basket-ball 3×3 de la Fédération française de Basket-ball sera présent sans oublier Sandrine Henon OTM 55 et Statisticienne de Haut Niveau 55 et Marqueur fédéral 33 et Statisticienne 33. Pour sa part, Directeur général de Dreals Paris, Jean-Marc Aloumon, le Bénino-Togolais a rappelé que la finalité de sa structure à court et moyen terme, est de faciliter la qualification des sélections du Togo pour les compétitions de Basket-ball 3*3 « avec comme ligne de mire, Jeux Olympiques de Paris 2024».

Entre les lignes : Parlant des objectifs de cette compétition, il faut dire qu’elle va contribuer à la relance du Basket-ball 3×3 opéré en Afrique et surtout à le développer sur toute l’étendue du territoire national. C’est ainsi qu’il est prévu de renforcer des capacités organisationnelles et techniques ; de permettre aux joueurs d’avoir assez de compétitions afin de monter dans le ranking FIBA 3×3 ; et d’offrir plusieurs stages au profit des sélections nationales 3×3 du Bénin pour de nouveaux challenges.

Anselme HOUENOUKPO