Ligue africaine professionnelle du Basketball 3×3/African Quest 2023 : Les Amazones du Bénin et Famous du Togo Champions

Les Amazones basketteuses 3×3 recevant leur trophée

C’est déjà la fin de l’évènement sportif qui a mobilisé les férus de la balle au panier au centre communautaire Eya de Cotonou tout le week-end écoulé. Moment rêvé par les équipes africaines pour engranger le maximum de points d’abord à travers le Stop 8, puis pour décrocher leur qualification pour le Manama Master (pour les hommes) qualificatif pour les Jeux Olympiques Paris 2024, cette initiative de Dreals Paris a sacré deux équipes dont une Béninoise.

En effet, Les Amazones 3×3 ont supplanté le tournoi. Vainqueur de l’étape 8, elles ont également remporté la finale de la ligue africaine professionnelle du Basketball 3×3 – African Quest 2023 qu’organise Dreals Paris en partenariat avec FIBB et la Fédération béninoise. Opposées au X2L_Frek’s (Togo), Véronica Gbènakpon Kéïta, Irville Béhanzin, Hamdyath Orou et Imelda Dahassounou ont montré leur maitrise du jeu en s’imposant 14-06. C’était le dimanche 22 octobre. Et les joueuses qui constituent cette formation s’en réjouissent. «Par rapport à notre jeu, nous avons remarqué que nous avons joué les unes pour les autres. C’est-à-dire on a joué collective. Et c’est cela qui nous a permis d’avoir la victoire. C’est vrai qu’au début, nous avons un peu tâtonné. Mais au férus et mesure, on a corrigé avec les conseils des coachs », a analysé Irvile Béhanzin, joueuse des Amazones 3×3. Pour sa part, Véronica Kéita, capitaine des Amazones 3×3 et Mvp du tournoi a remercié ses coéquipières pour le parcours élogieux. «On a remporté le stop 8 de Cotonou après on a fini championne. C’est une grande satisfaction. On va essayer de travailler encore plus pour mieux produire que ça. Parce qu’on sait qu’on peut donner plus », a-t-elle annoncé.

Outre les Béninoises, il y a les Togolais qui sont sortis grand vainqueur de la catégorie masculine. Les jeunes de Famous du Togo sont sacrés en dominant (15-13) lors de la finale décalée sur le lundi 23 octobre 2023 (du fait d’intempérie) l’équipe béninoise Wolves. Famous du Togo se qualifie pour le Master, World Tour FIBA de Manama. Les togolais vont représenter le continent africain à cette messe du Basket-ball 3×3. Le capitaine de l’équipe togolaise, Komla Mawunyo Banka, se dit fier de cette opportunité. « On est plus qu’émut. Permettez-moi de remercier Dreals Paris qui a pensé à l’endroit de l’Afrique. Qualifié pour le Manama Master, nous irons montrer que l’Afrique n’est pas du reste en basket 3×3. C’est également une occasion de replacer le Togo sur la page du basketball», a souligné Komla Mawunyo Banka, Capitaine Famous Togo.

Directeur général de Dreals Paris, Jean-Marc Aloumon, a rappelé que la finalité de sa structure à court et moyen terme, est de faciliter la qualification des sélections africaines pour les compétitions officielles de FIBA 3×3 « avec comme ligne de mire, Jeux Olympiques de Paris 2024 ».

Anselme HOUENOUKPO