Vie du parti Les Démocrates: Guy Mitokpè rassure sur le cas Eric Houndété

Vues : 9

Guy Mitokpè, Secrétaire National à la Communication du Parti

Interrogé au lendemain du premier congrès ordinaire de son parti de l’honorable, le Secrétaire National à la Communication du Parti les Démocrates, Guy Mitokpè a rassuré qu’il n’y a aucune frustration que Boni Yayi prenne la présidence du parti. Pour lui, ce sont les militants et sympathisants qui ont émis ce souhait. « Le premier-vice-président Eric Houndété n’a pas été débarqué. Les militants, sympathisants et populations ont demandé à Boni Yayi de consentir à nouveau le sacrifice et d’être le premier responsable du parti », a-t-il expliqué. Il poursuit que l’ex-président du parti, Eric Houndété et tous les autres responsables demeurent dans le même dynamique. « Nous avons revu les choses entre nous afin que nous puissions désormais regarder dans un même sens. Nous sommes un bloc unifié. Il n’y a aucun problème. Nous sortons renforcés et galvanisés pour 2026 », a fait savoir, Guy Dossou Mitokpè. Mais, il précise que leur préoccupation actuelle, c’est comment travailler à restaurer l’image de leur parti sur le plan démocratique. De ce fait, ils feront des propositions afin que l’alternative soit une réalité en 2026, selon lui. Dans six mois, le parti ira en congrès extraordinaire, a-t-il aussi informé.

Alban TCHALLA