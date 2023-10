“Droit pénal spécial”: L’ouvrage du président de la Criet, Edouard Cyriaque Dossa impressionne le mon de universitaire

Vues : 1

De quoi s’agit-il : Le Président de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), Dr Edouard Cyriaque Dossa, magistrat de profession a récemment lancé un ouvrage intitulé “Droit pénal spécial”. C’était le samedi 14 octobre 2023 en présence d’un parterre de personnalités par lesquelles, le député à l’Assemblée Nationale, le professeur KakpoMahougnon et le président de la Cour suprême, Victor DassiAdossou. Au cours de la cérémonie de lancement, le Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, Félicien Avlessi, a laissé entendre que “Droit pénal spécial” est un ouvrage de référence dont la thématique est rarement abordée et traitée par des universitaires béninois et ceux de la sous-région. Il a ensuite rappelé que l’auteur de cet ouvrage a à son actif plusieurs publications dont « L’extradition passive au Bénin » et « l’introduction thématique au Code de procédure pénale et autres textes complémentaires en République du Bénin ». Il a pour finir remercié Dr Edouard Cyriaque Dossa pour le travail de qualité abattu et bénéfique pour l’Université d’Abomey-Calavi.

Que retenir de la présentation de l’ouvrage: Présentant l’ouvrage, Me Hugo Koukpolou a souligné que le premier tome est centré exclusivement sur les infractions traditionnelles qui s’articulent d’abord autour des notions de complicité et de tentative d’infraction, exposées par l’auteur avant d’aborder ensuite les crimes et délits contre les personnes, contre les biens et pour finir, ceux contre la sûreté de l’Etat. Il dresse le panorama vu depuis le Code Pénal du Bénin en indiquant pour chacune des infractions composant les trois grandes catégories sus citées, les éléments constitutifs de celles-ci à savoir les éléments légal, matériel et moral et pour certaines infractions particulières comme les crimes de guerre, l’élément contextuel et les éléments de leur répression organisés autour de la pénalité, des circonstances aggravantes ou atténuantes éventuelles, de la complicité et de la tentative s’il y a lieu. A ses dires, l’auteur rassemble dans ces 810 premières pages, toutes les infractions prévues et réprimées depuis le Code BOUVENET ancien siège légal des Infractions en Afrique Occidentale Française, jusqu’à l’avènement de la loi n° 2018-16 du 28 décembre 2018 portant code pénal en République du Bénin. Quant au second tome de cet ouvrage, a indiqué Me Hugo Koukpolou, l’auteur nous y guide de la 5ème à la 649ème page, avec dextérité dans la découverte des Infractions émergentes et particulières qui ne nous sont pas encore familières. Aussi, peut-on y rencontrer les infractions cybernétiques et informatiques dont le siège légal est la loi n° 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique, auxquelles ont succédées les infractions relatives à la protection de la sécurité et de l’économie avec une loupe pertinente sur le terrorisme et le blanchiment de capitaux, lesquelles infractions qui elles-mêmes ont précédé les infractions relatives à la protection de l’environnement qui intéressent tant la faune et la flore que les atteintes à l’eau et à l’air, toute chose qui concoure à la protection de l’environnement et à l’hygiène publique dont les infractions ont également été scrutées. Me Hugo Koukoplou a pour finir, souhaité un bon appétit intellectuel avec la victuaille proposée au menu de la science criminelle par le cordon bleu Edouard Cyriaque Dossa.

Entre les lignes : Du président de la Cour Suprême, Victor DassiAdossou au député KakpoMahougnon en passant par le président de la Commission béninoise des droits de l’homme, Clément Capo-Chichi, ils ont tous salué et félicité l’auteur Edouard Cyriaque Dossa pour la réflexion menée sur le droit pénal, de même que la qualité du document et ont invité les acteurs du droit ou non, les étudiants en droit et même les Officiers de police judiciaire (Opj) à s’en approprier. Dans son adresse, l’auteur, Dr Edouard Cyriaque Dossa a exposé à ses hôtes les raisons pour lesquelles, il a rédigé cet ouvrage et leur a exprimé sa profonde gratitude pour leur accompagnement et soutien. A noter que Dr Edouard Cyriaque Dossa est expert au Groupe intergouvernemental d’actions contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) et à l’Institut des droits de l’homme et l’Etat de droit (IIJ) basé à Malte sur les questions de blanchiment de capitaux, du terrorisme et son financement depuis 2015.